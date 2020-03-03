Лучший смартфон Oppo в 2020 году. OPPO Reno Z 4/128GB

OPPO A1k

OPPO A5 (2020)

Начнем с самого доступного смартфона, так как многим пользователям не нужен дорогой флагман — им достаточно получить просто хороший качественный смартфон, у которого приличные характеристики и хватает мощности для звонков и общения в социальных сетях. Конечно, у OPPO A1k это тоже все есть, ведь производитель понимает свою аудиторию потенциальных покупателей. У гаджета дисплей с диагональю 6,1 дюйм при разрешении 1560 на 720 точек, качественная матрица, отличная цветопередача и прочие мелкие бонусы вроде угла обзора. Для доступного смартфона это отличные показатели, которые ранее были доступны только флагманам.Конечно, в плане начинки смартфон сильно уступает своих более дорогим собратьям — здесь установлен процессор OPPO A1k на восемь ядер с достаточно высокой тактовой частотой, плюс имеется оперативная память объёмом 2 гигабайта и встроенная память на 32 гигабайта. Для повседневного использования этого хватит с головой, особенно если вы не планируете запускать десяток приложений в фоновом режиме. Это идеальное устройство для пользователя, который не планирует играть в тяжелые игры или снимать шедевры для печати. Тем более за такую цену ничего лучше не найти.

OPPO A5s

Конечно, некоторым пользователям нужно чуть больше производительности, больше возможностей и функций смартфона, ведь помимо звонков на гаджете можно делать еще массу различных интересных вещей. И в данной ситуации стоит посмотреть уже в сторону OPPO A5 (2020), который обладает чуть большим набором возможностей и выглядит капельку более привлекательно. Диагональ дисплея в данной ситуации составляет уже 6,5 дюймов при разрешении 1600 на 720 точек, чего хватит, дабы смотреть фильмы или сериалы в поездке или где-то еще. Дисплей действительно очень качественный, пользоваться им точно будет приятно.Также стоит сказать, что за основу производительности этого смартфона взят уже процессор Qualcomm Snapdragon 665, который обладает тоже восемью ядрами, но с более высокой тактовой частотой, более высокой производительностью в играх, плюс достаточно качественная графическая подсистема здесь установлена. Этого хватит, чтобы вы играли в современные игры, пусть и не на максимальном уровне графики, фотографировали, общались и пользовались всеми остальными функциями гаджета. В этом плане смартфон очень порадовал, ведь он тоже достаточно доступный, но при этом обладает высокой производительностью.

OPPO A9 (2020)

Также стоит обратить своё внимание на смартфон OPPO A5s, который также обладает приличным набором преимуществ по сравнению с потенциальными конкурентами. Начнем с того же дисплея — диагональ 6,2 дюйма обеспечивает пользователя безграничными возможностями в работе, развлечениях или общении. Вы можете с комфортом переписываться с друзьями, смотреть любимые сериалы или фильмы, играть в шутеры или гонки. Только вы выбираете, чем именно себя занять и как именно проводить своё свободное время. И в этом плане устройство нас действительно порадовало, ведь настолько больших дисплеев у гаджетов среднего класса на текущий момент нет.В плане производительности гаджет тоже отлично справляется с поставленными задачами — за основу производительности взят процессор MediaTek Helio P35, который обладает приличной производительностью, работает на восьми вычислительных ядрах и выдает высокую тактовую частоту. Также стоит сказать, что у смартфона 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти, так что вы сможете с большим комфортом наслаждаться играми без тормозов и глюков. А большего от современного смартфона, тем более с такой ценой, требовать просто глупо.

OPPO Reno Z

Следующей ступенью данной статьи является смартфон OPPO A9 (2020), который и в линейке смартфонов идет следующим после модели А5. Производитель не внес никаких кардинальных изменений в дизайн — это достаточно привлекательное устройство с тонкими рамками слева, справа и сверху, плюс снизу имеется более толстая плашка пластика, именуемая в народе «подбородком». Вырез под фронтальную камеру тоже никуда не делся, он есть и выполнен достаточно аккуратно, чтобы вы не обращали внимание на данный вырез вообще. В плане дизайна к продукту нет никаких претензий, это очень достойный гаджет.Естественно, в плане производительности смартфон тоже весьма неплохо себя зарекомендовал. Производитель использует процессор на восемь вычислительных ядер с 4 гигабайтами оперативной памяти. Этого явно хватит для того, чтобы вы могли с комфортом играть в игры, пользоваться приложениями, общаться в мессенджерах и так далее. Конечно, процессор все ещё не флагманского уровня, но он уже очень близко к нему подобрался, так что проблем с производительностью у гаджета быть не должно априори. Да и система камер на тыльной панели тоже порадовала высоким качеством снимков при дневном освещении.

OPPO Reno 2

Конечно, у производителя есть и более яркие устройства, которые выглядят достаточно привлекательно и обладают большей производительностью. Да, они стоят дороже, но все равно намного дешевле, чем конкуренты с аналогичным набором преимуществ, что, как мне кажется, является серьёзным преимуществом. К примеру, стоит уделить внимание смартфону OPPO Reno Z, который очень стильно выглядит, у него тыльная сторона устройства раскрашена в градиент, там есть система из камер, которая не выпирает за пределы корпуса и все в таком духе. Дизайн гаджета нам очень понравился, он очень свежий и яркий, кардинально отличается от того, что можно увидеть на рынке смартфонов.Дисплей у гаджета тоже достаточно большой — 6,4 дюйма при разрешении 2340 на 1080 точек это не шутки. На таком дисплее можно с комфортом смотреть фильмы и сериалы, общаться в интернете, смотреть фотографии, просматривать различный контент, читать книги, фотографировать или играть в игры. Качество дисплея настолько высокое, что вообще не уступает потенциальным конкурентам с флагманского рынка. То есть, покупая этот гаджет, который относится к среднему классу, вы получаете дисплей, как у флагманского смартфона. Это очень круто на самом деле.

Если же все предыдущие смартфоны кажутся вам не очень интересными и хочется чего-то более крутого, то стоит присмотреться к смартфону OPPO Reno 2. Это настоящий флагманский продукт с неприлично большим набором различных мелких бонусов и преимуществ. Начнем с того, что на фронтальной стороне смартфона нет выреза под камеру, там полноценный дисплей, а сама камера выезжает в верхней части корпуса своеобразным рогом. Это выглядит очень круто и интересно, плюс ни у кого на рынке такого решения больше нет. Благодаря этому дисплей остался нетронутым, без различных вырезов.На тыльной стороне устройства расположена система из нескольких камер, которые не выпирают за пределы корпуса и обладают достаточно высоким качеством снимков. Также стоит сказать, что производительность у гаджета тоже высокая, так что поиграть в любимые игры или посмотреть фильм в высоком разрешении вы сможете без проблем, а это главное при покупке подобного продукта.