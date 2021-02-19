Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128GB

На рынке очень много различных смартфонов различного уровня, но компания Xiaomi достаточно легко захватила рынок, привлекая пользователей качественными продуктами за смешные деньги. Мы решили из этих устройств выбрать лучшие, чтобы пользователь мог за разумные деньги отобрать действительно лучшие смартфоны и купить то, что подходит по деньгам.

Xiaomi Poco M3 4/64GB

Данный смартфон может похвастаться достаточно большим и привлекательным дисплеем с диагональю 6,67 дюймов. При этом разрешение составляет 2400 на 1080 точек, матрица достаточно яркая и сочная, смотреть на таком дисплее фильмы или сериалы будет крайне приятно, как и запускать игры. При этом стоит отметить, что в верхней части смартфона расположена фронтальная камера, которая находится прямо внутри дисплея в специальном вырезе в форме отверстия. Достаточно современное решение, которое не может не привлекать внимание пользователей.Также стоит отметить, что гаджет оборудован 128 гигабайтами встроенной памяти — этого предостаточно, чтобы пользователь мог спокойно хранить тонну полезного контента и получать от него удовольствие без страха в определенный момент остаться без свободного пространства. При этом имеется 6 гигабайт оперативной памяти, которая тоже дает массу возможностей в играх и приложениях. А основой производительности смартфона выступает процессор Qualcomm Snapdragon 720G, который обладает массой преимуществ и вполне экономичен в плане потребления энергии. Собственно, отличный смартфон за свои деньги, который дает весьма впечатляющий набор возможностей за скромную сумму.

Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB

Данный смартфон активно продается по всему миру и у нас тоже пользуется повышенным спросом у пользователей, так как многим хочется получить стильное решение за хорошие деньги. И если вы хотите обзавестись продвинутым гаджетом, то обязательно стоит обратить внимание на Xiaomi Poco M3 — смартфон получил достаточно качественную систему из трех камер, у него довольно необычный дизайн тыльной панели с большой черной вставкой, при этом материалы корпуса дорогие и привлекательные. Отличный вариант на тот случай, если вы занимаетесь мобильной фотографией или просто хотите устройство с необычным дизайном корпуса.В плане производительности смартфон тоже порадовал — за его основу взят процессор Qualcomm Snapdragon 662, который обладает приличными характеристиками и при этом потребляет минимум энергии батареи. Также устройство может похвастаться 64 гигабайтами встроенной памяти и 4 гигабайтами оперативной памяти. Отличный вариант на тот случай, если вы любите снимать, а также не желаете постоянно заряжать своё устройство — здесь установлена батарея на 6000 мАч, которой хватает на достаточно длительное время активного использования. В целом, за свои деньги это просто шикарный смартфон, мимо которого трудно будет пройти.

Xiaomi Redmi 9C 3/64GB (NFC)

Также достаточно интересным решением выступает смартфон Xiaomi Poco X3, который обладает крайне странной системой камер на тыльной панели — производитель в круглой панели разместил сразу четыре камеры и вспышку. Там имеется основная камера на 64 мегапикселя, еще одна на 13 мегапикселей и две по 2 мегапикселя. Основная камера снимает действительно очень достойно и предоставляет возможность заниматься мобильной фотографией с комфортом. И, что самое приятное, аналогичные камеры можно получить у конкурентов лишь на флагманском уровне, более доступные гаджеты обычно столь продвинутых датчиков изображения не получают.За основу производительности данного смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 732G, который обладает приличной производительностью, при этом экономичен и поддерживает все современные беспроводные технологии. Благодаря этому пользователь может пользоваться скоростным интернетом и прочими бонусами, да и в игры играть тоже. Тем более за такие деньги получить нечто более производительное будет достаточно тяжело, особенно если вы хотите иметь качественную камеру, большой экран с высоким разрешением и прочие бонусы. Мы можем уверенно заявить, что данный смартфон вполне можно назвать лучшим на рынке на текущий момент.

Xiaomi Redmi 9 4/64GB (NFC)

Из более доступных смартфонов стоит обратить своё внимание на модель Xiaomi Redmi 9C — данный смартфон при стоимости ниже 10 тысяч рублей предоставляет пользователю предостаточно возможностей, чтобы наслаждаться развлекательным или рабочим контентом. Например, здесь установлен достаточно большой дисплей с диагональю 6,53 дюйма при разрешении 1600 на 720 точек — этого предостаточно, дабы фильмы, сериалы или игры работали с комфортом. И, конечно, глаза пользователя при этом напрягаться не будут, так как плотность пикселей достаточно высокая. Конечно, это не самое высокое разрешение на рынке, но его предостаточно, чтобы пользователь работал с комфортом.Также стоит отметить, что за основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio G35. Он достаточно производительный для данного сегмента устройств, при этом у него имеется поддержка всех современных технологий беспроводной связи, а поддержка в виде 3 гигабайт оперативной памяти даёт возможность играть в любые игры или запускать любые приложения. Согласитесь, для смартфона дешевле десяти тысяч рублей это вполне привлекательные преимущества, а ведь здесь еще и основная камера на 13 мегапикселей достойно снимает. Вопрос только в том, нужен ли вам именно доступный гаджет или хочется чего-то более мощного.

Ещё очень интересно выглядит смартфон Xiaomi Redmi 9, который тоже может похвастаться продвинутой системой камер, которая снимает отличные снимки. Конечно, это более доступный гаджет, так что у него камера попроще — всего 13 мегапикселей. Но этого хватает, чтобы снять что-то интересное при дневном освещении. Более того, есть дополнительные камеры на 8, 5 и 2 мегапикселя, которые отвечают за широкий угол, глубину резкости и прочие тонкости. Так что если нужен смартфон за недорого, да еще и тот ,который может снимать хорошие кадры, то обязательно обратите внимание на данную модель. Да и помимо камеры здесь есть чем привлечь потенциального покупателя.Например, смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G80, который пусть и не дотягивает до флагманского решения, но вполне справляется с игровыми задачами, приложениями для развлечений и прочим софтом. также есть 64 гигабайта встроенной памяти, 4 гигабайта оперативной памяти, современная операционная система Android 10, поддержка NFC, 4G и так далее. Отличное устройство с привлекательной стоимостью, которое априори лучше множества известных смартфонов с достаточно высокой стоимостью, которые при этом хуже фотографируют, обладают менее производительным процессором и прочими недостатками.