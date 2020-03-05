Лучший смартфон Xiaomi в 2020 году. Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Redmi 8

Xiaomi Mi A3

Начнем с самого доступного в нашей статье смартфона, который называется Xiaomi Redmi 8. Стоит сказать, что у этого устройства достаточно популярный дизайн корпуса, так как в будущем производитель его использовал буквально везде. На лицевой стороне гаджета расположен достаточно большой дисплей, сверху имеется вырез под фронтальную камеру, снизу имеется «подбородок» с логотипом линейки, рамки справа и слева сведены к минимуму. Выглядит смартфон достаточно привлекательно, чтобы пользователь, который этот гаджет купит, получал массу удовольствия от использования своего смартфона.В плане характеристик тоже никаких претензий — диагональ дисплея составляет 6,22 дюйма при разрешении 1520 на 720 точек, картинка достаточно привлекательная, сочная и яркая, плюс углы обзора отличные. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 3 гигабайта, а встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта. Этого вполне достаточно, чтобы вы получали удовольствие от игр, программ и прочих развлекательных функций продукта без тормозов и глюков. За свои деньги это просто шикарный смартфон, который явно стоит своих денег.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Смартфон Xiaomi Mi A3 можно смело назвать народным, так как производитель сумел выпустить достаточно доступное решение при очень достойных характеристиках, а пользователям большего и не нужно. Начнем с внешнего вида — у Xiaomi Mi A3 очень привлекательная лицевая панель, на которой можно заметить дисплей почти во всю диагональ, плюс снизу имеется лишь небольшая рамка, а сверху находится вырез под фронтальную камеру. Да, это стандартный нынче дизайн корпуса, но стоит понимать, что устройство крайне доступное и в этом сегменте обычно устройства менее привлекательные. Китайские дизайнеры смогли сделать свой доступный смартфон привлекательным.В плане характеристик смартфон тоже очень даже порадовал — у него установлен процессор Qualcomm Snapdragon 665, который обеспечивает устройстов достаточно высокой производительностью за весьма адекватные деньги. Для современных игр, социальных сетей и прочих приложений этого явно хватит с головой, без всякого сомнения. Также стоит отметить, что у смартфона 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной — это позволяет с комфортом пользоваться устройством в течение суток. Да и батарея здесь тоже весьма приличная, так что вы сможете не переживать о низком уровне заряда ближе к вечеру.

Xiaomi Pocophone F1

Многие пользователи хотят фотографировать, чтобы выкладывать свой контент в социальные сети или печатать фото. И почему-то многие думают, что для съемки качественных фотографий нужно иметь дорогой смартфон за тысячу долларов или дороже, так как это позволит делать более качественные кадры. Однако на самом деле при хорошем дневном освещении Xiaomi Redmi Note 8 Pro, к примеру, сделает просто шикарные снимки и позволит без труда привлекать внимание пользователей из интернета, ведь у гаджета сразу три камеры на тыльной панели. Они обеспечивают смартфон высоким качеством снимков.Конечно, современные смартфоны не умеют снимать сразу с нескольких камер, они умеют разве что снимать отдельно друг от друга. Данный гаджет тоже имеет стандартную линзу на основном датчике изображения, плюс широкоугольную линзу для съемки панорам или пейзажей, и один модуль, который отвечает за глубину резкости. Это весьма привлекательное решение на тот случай, если вы решите снимать портреты с размытием заднего фона. Да и в плане железа и дисплея смартфон тоже очень хорош — производитель понимает, что на них фотографиях далеко не уедешь. Отличное решение для начинающих мобильных фотографов.

Xiaomi Mi 9T Pro

В своё время компания Xiaomi решила оделить бренд Pocophone в отдельное подразделение, чтобы попробовать привлечь внимание аудитории мощным флагманом при вполне разумной стоимости. Так на свет появился смартфон Xiaomi Pocophone F1, который обладает довольно достойными характеристиками при своей низкой стоимости. Да, производитель сэкономил на материалах корпуса — здесь установлен достаточно простой пластик на тыльной панели, который не вызывает восторга при использовании продукта. С другой стороны, вы все равно будете носить смартфон в чехле, а значит пластик или металл — не особо и важно.За основу производительности этого смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 845, который два года назад является флагманским решением компании. Этот процессор отлично справляется с поставленной задачей и позволяет играть в любые игры на максимальных настройках графики при высокой частоте кадров. Если вы хотите не только общаться в социальных сетях, но и играть или даже монтировать видео на смартфоне, то стоит обратить внимание на данный продукт. Устройство пусть и вышло два года назад, но все еще обладает достаточным набором преимуществ, чтобы считаться выгодным приобретением.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Также фанатам высокой производительности обязательно стоит обратить свое внимание на смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, который обладает всеми преимуществами флагмана и при этом может похвастаться адекватной стоимостью. У смартфона есть одна важная отличительная черта — производитель решил не вырезать отверстие в дисплея для фронтальной камеры, а просто расположил эту камеру на выезжающем модуле. Он выезжает в верхней части корпуса, позволяет вам сделать снимок, после чего вы можете дальше пользоваться устройством в полноценном формате и не обращать внимание на различные вырезы в дисплее, которые портят ощущения.Далее, производитель решил использовать в этом смартфоне достаточно производительный процессор Qualcomm Snapdragon 855, который по сей день считается флагманским и выдает достаточно высокие показатели в синтетических тестах. Это приятно, так как вы сможете еще много лет играть в самые интересные шутеры и гонки, получать картинку максимального качества и при этом даже не думать о том, чтобы обновлять свой гаджет до более нового. Хотя, стоит сказать, стоит смартфон весьма адекватных денег и за эту сумму никто из конкурентов процессор Qualcomm Snapdragon 855 вам явно не предоставит даже близко.

Производители сейчас весьма активно обсуждают сотовые сети пятого поколения, которые могут позволить нам с невероятной скоростью получать информацию из интернета и наслаждаться просмотром контента в реальном времени. И хотя пока что сами сети еще недоступны для массового использования, производители из крупных компаний уже встраивают модемы с поддержкой 5G в свои новинки. Например, у смартфона Xiaomi Mi Mix 3 5G уже поддержка 5G имеется и в будущем пользователь сможет воспользоваться этим преимуществом.Также у гаджета отличный большой дисплей с высоким разрешением, довольно привлекательный дизайн корпуса и, естественно, производительный процессор, который позволит в течение следующих пяти лет играть в игры и даже не думать про то, что у вас могут возникнуть фризы или тормоза. Это шикарный гаджет, но он и стоит немного дороже, чем предыдущие устройства.