Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB

Xiaomi Poco M3 4/64GB

Многие производители сделали упор на флагманские смартфоны, которые стоят дорого и далеко не всегда подходят для повседневного использования. Мы решили помочь пользователю в подборе того устройства, которое при стоимости не выше двадцать тысяч рублей обладают всеми необходимыми параметрами и возможностями, которые только нужны потенциальному покупателю. Варианты действительно интересные и стоят вашего внимания.

Samsung Galaxy A51 64GB

Для начала, конечно, хотелось бы отметить смартфон Xiaomi Poco M3, который обладает приличным набором преимуществ, хотя стоит весьма разумных денег. У данного гаджета имеется большой дисплей с диагональю 6,53 дюйма при разрешении 2340 на 1080 точек — этого предостаточно, чтобы пользователь наслаждался полученным контентом, играми, фильмами или сериалами. Дисплей и правда классный, особенно если не беречь батарею, устанавливая яркость от 50% и выше. И это, пожалуй, одно из главных преимуществ смартфона, который даёт флагманский дисплей за вполне разумные деньги.Кроме того, смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 662, который обладает неплохой производительностью. Да, конечно, это не флагманский процессор, так что у него нет той мощности и возможностей, которые есть у более дорогих смартфонов, но с играми смартфон справляется отлично. Также есть камера на 48 мегапикселей, которая снимает достойные снимки, есть внушительная батарея, относительно современная версия операционной системы и прочие мелкие бонусы, которые делают устройство таким привлекательным за свои деньги. В категории до 20 тысяч рублей это, пожалуй, лучшее устройство на текущий момент.

Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)

Также весьма достойным конкурентом на рынке доступных смартфонов до 20 тысяч рублей выступает смартфон Samsung Galaxy A51, который пользуется повальной популярностью среди пользователей. Виной тому, естественно, надежность конструкции, качественная сборка и хорошие материалы корпуса, плюс производитель заботится о выпуске патчей безопасности, которые делают гаджет более защищенным от различных взломов. И, конечно, пользователи просто больше доверяют компании Samsung, чем другим компаниям, особенно если речь идет о конкуренции с китайскими компаниями, о которых многие просто не слышали. Но, конечно, не только в этом сила Samsung Galaxy A51.Смартфон тоже может похвастаться диагональю дисплея в 6,5 дюймов, что по современным меркам очень даже хорошо, а разрешение составляет 2400 на 1080 точек. Пользователь сможет с полным комфортом наслаждаться качественной картинкой, играть в игры или просто общаться в социальных сетях, передавать различные данные. Проблема смартфона только в том, что он работает не на процессоре от Qualcomm, а на собственном чипе компании Samsung, который довольно заметно проигрывает потенциальному конкуренту. Это, конечно, не сильно заметно, пока не запустишь тяжелые игры, но всё же стоит иметь это ввиду.

HONOR 20 Lite 4/128GB (RU)

Естественно, не упомянуть смартфон компании Xiaomi было бы как минимум странно, так как производитель годами делает крутые устройства с хорошими характеристиками, но продает из за адекватные деньги. Это очень нравится потенциальным покупателям, которые не против получить качественный гаджет с мелкими багами, но за хорошие деньги. И Xiaomi Redmi Note 9 является ярким доказательством того, что устройства дешевле двадцати тысяч рублей вполне могут быть достойными и интересными. Особенно нам понравился дисплей и аппаратная начинка гаджета, ведь производитель тоже понимает, что на одном дизайне привлечь аудиторию не выйдет.За основу производительности гаджета взят процессор MediaTek Helio G85, который отлично справляется с играми и прочими развлекательными задачами. При этом у смартфона 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, чего явно хватит даже заядлому геймеру. Отдельно стоит похвалить смартфон за качественную систему камер, которая позволяет снимать хорошие снимки даже при слабом освещении. За свои деньги это действительно лучшее устройство на рынке, но, конечно, есть несколько проблем с самой прошивкой — она далека от идеала. С другой стороны, проблемы с надписями и прочие мелочи можно простить за такую цену.

realme 6 Pro 8/128GB

У компании Huawei, конечно, в этом году много проблем с правительством США, из-за чего новые устройства компании не получают сервисов Google, оставаясь мало интересными для современного пользователя. Все же как вы будете пользоваться смартфоном, если там даже карт и почты нет? К счастью, это касается исключительно устройств, которые были выпущены недавно, тогда как смартфон дочерней компании HONOR 20 Lite выглядит в этом плане отличным решением. Смартфон получил все необходимые сервисы, у него ничего не вырезано и будет работать столько, сколько вам нужно. Есть и карты, и оплата через Google Pay, и прочие необходимые сервисы, которые на самом деле нужны в повседневной жизни.В плане характеристик, естественно, устройство в данной категории не может как-то порадовать или удивить — всё стандартно. За основу производительности устройства взят процессор HiSilicon Kirin 710, дисплей имеет диагональ в 6,21 дюйма, оперативной памяти 4 гигабайта, встроенной - 128 гигабайт. Можно хранить море фильмов, игр и приложений, не думая о том, что вам чего-то не хватает. Да и камеры снимают хорошо, что не может не радовать — в последнее время все стали относиться к качеству снимков более серьезно. Неплохой вариант в том случае, если вы не особо переживаете от факта, что это устройство Huawei.Завершать нашу подборку лучших смартфонов до двадцати тысяч рублей будет смартфон realme 6 Pro, который заслужил своё место в топе приличными характеристиками при минимальной стоимости. Собственно, многим пользователям это действительно важно — не каждый может себе позволить дорогой смартфон или флагман, который стоит вообще дороже тысячи долларов. Некоторым пользователям нужны более простые устройства, которые предоставляют возможность пользоваться приложениями, играть в игры и общаться, но при этом стоят разумных денег. Именно таким устройством realme 6 Pro и является.Диагональ дисплея у смартфона составляет 6,6 дюймов, разрешение 2400 на 1080 точек, матрица с хорошей цветопередачей и яркостью. На таком дисплее вы сможете с полным комфортом наслаждаться фильмами и сериалами, плюс лента в социальных сетях будет максимально комфортной для просмотра. Работает при этом устройство на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G, который обладает неплохой производительностью и лишь немного уступает потенциальному конкуренту, есть целых 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт для хранения личного контента. Отличный смартфон за свои деньги.