Лучший тихий корпус. AeroCool Cylon Black

В последнее время многие пользователи стали обращать внимание не только на корпуса для компьютера с красивой подсветкой и прочими бонусами, но и на достаточно тихие модели, которые позволяют пользователю не переживать о том, что его компьютер работает слишком уж громко. И мы решили собрать лучшие модели в этом плане, чтобы дать пользователю понимание о происходящем на рынке.

Deepcool Matrexx 55 Black

Начать нашу статью предлагаем с довольно доступного и весьма популярного корпуса Deepcool Matrexx 55 Black, который не просто так пользуется настолько большим спросом среди пользователей. Начать стоит с того, что это крайне стильное решение, которое дает вам возможность без труда собрать крутую систему для игр, работы, отдыха и прочих любых заданий, которые нужно выполнять на этом компьютере. Корпус не располагает какими-то серьезными недостатками, которые бы могли как-то навредить пользователю при сборке системы. Это очень важно на самом деле, так как комфорт при сборке — залог успеха.
Кроме того, стоит сказать, что производитель позаботился, чтобы у корпуса была максимальная изоляция от звука изнутри. Для этого производитель использует достаточно простые и понятные решения. Во-первых, на лицевой стороне корпуса нет вообще никаких больших отверстий, через которые шум вентилятора мог бы попадать наружу, смущая пользователя. Во-вторых, все остальные компоненты корпуса выполнены настолько слитно и слажено, что ни одна деталь не позволит шуму вентиляторов, которые расположены внутри корпуса, пробиться наружу. А это большое преимущество, ведь некоторые пользователи предпочитают приобретать исключительно тихие корпуса.

Zalman S3 Black

Собственно, при разработке корпуса Zalman S3 Black разработчики придерживались ровно такого же мнения — пользователю, который хочет получить максимум комфорта и спокойствия, дают достаточно приличное качество исполнения без дополнительных фишек. Например, у этого корпуса достаточно простой с виду дизайн, который при этом обладает достаточным количеством преимуществ. К примеру, на лицевой стороне корпуса нет ненужных декоративных вырезов или дополнительных бонусов в виде подсветки и больших стеклянных панелей. Нет, вместо них пользователь получает достаточно привлекательную пластиковую панель, которая отлично защищает от ненужного шума.
Также стоит отметить, что корпус полезностью закрытый, то есть, в нем нет ничего лишнего из открытых панелей для вентиляторов, каких-либо дополнительных декоративных элементов и так далее. Это и правда крайне полезное преимущество для пользователя, который ищет тихий корпус, так как все эти декоративные элементы на самом деле ничего не дают в практическом плане, это только внешний бонус, который радует глаз. И, конечно, если пользователь больше всего хочет получить наслаждение именно от тишины при работе с корпусом, то стоит приглядеться к данной модели, которая выглядит очень круто на самом деле, но при этом позволит работать или играть в абсолютной тишине.

Chieftec GL-02B w/o PSU

Конечно, среди тихих корпусов есть и более дорогие флагманские модели, которые вместе с тихой работой компьютера предоставляют еще и достаточно привлекательный дизайн. Данный корпус является тому ярким подтверждением, так как производитель явно решил сделать ставку именно на привлекательности своей новинки. Здесь имеется достаточно красивая лицевая панель, которая моментально привлекает к себе внимание, имеется достаточно стильная боковая стеклянная панель, так что пользователь сможет наслаждаться красотой своей сборки без каких-либо проблем. В этом плане корпус и правда выглядит, как флагманский продукт.
Правда, стоит понимать, что при всей этой привлекательности пользователь получает и достаточно тихую работу системы. Конечно, далеко не для каждого пользователя именно этот пункт является наиболее важным, но все же пользователи иногда очень хотят работать и не слышать шума вообще. В данной ситуации настоятельно рекомендуем присмотреться к данному корпусу, который позволяет без труда наслаждаться играми, работой или просто просмотром фильмов. Пользователь благодаря отсутствию отверстий и больших декоративных решеток будет слышать минимум шума, что очень и очень приятно. Особенно если вы работаете в большом помещении или в офисе с другими людьми.

AeroCool Cylon Black

Мы отлично понимаем, что далеко не каждому пользователю доступен флагманский корпус, который стоит дорого и обладает приличным набором преимуществ, это вполне понятно. Для некоторых пользователей корпус является самым последним пунктом, в который стоит вкладывать свои деньги, так что обычно потенциальные покупатели комплектующих для ПК сначала вкладывают средства в видеокарту и процессор, а потом уже на все остальное. К сожалению, или к счастью, это не совсем правильно, так как корпус тоже должен быть — он очень важен как для охлаждения, так и для тишины во время работы. Никто не хочет слушать грохот вентиляторов или любых других комплектующих компьютера в течение рабочего дня.
Главное преимущество конкретно данного корпуса в том, что производитель использует более простые материалы, так что и стоимость продукта в данной ситуации заметно ниже, чем у конкурентов. Это не говорит, что разработчик прямо сделал очень плохой корпус, конечно же нет, но здесь более простой металл, меньше подсветки и стекло не такого высокого качества. С другой стороны, это тоже отличное решение, которое справляется со всеми поставленными задачами и предоставляет пользователю то, что ему так необходимо. И низкая стоимость в энном случае скорее преимущество, чем недостаток.

ACCORD JP-VI w/o PSU Black

Завершать нашу подборку лучших тихих корпусов будет модель ACCORD JP-VI, которая выглядит достаточно привлекательно и обладает целым рядом преимуществ. Конечно, главный бонус данной модели в том, что пользователь получает достаточно низкую стоимость самого продукта. Конечно, если у пользователя есть возможность приобрести что-то более дорогое, то никто не против — можете выбрать одну из моделей, которая была представлена выше. Но если есть желание купить недорогой и при этом доступный вариант, то ничего лучше данной модели вы просто не сможете найти, так как это невозможно. На рынке просто нет настолько же доступных и тихих моделей, так что обязательно присмотритесь.
Конечно, когда мы говорим про тихую работу корпуса, то стоит уточнить, что пользователь должен выбирать и комплектующие более-менее тихие. Никто не сможет гарантировать вам тихую работу компьютера, если вы поставите на компьютер несколько очень дешевых вентиляторов, которые будут крайне неприятно и громко работать, мешая пользователю сосредоточиться. В данной ситуации, к сожалению, намного эффективнее купить качественный тихий корпус, но и про дополнительные компоненты вроде качественных вентиляторов тоже забывать не стоит.
Комментарии и отзывы AeroCool Cylon Black
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