Лучший вертикальный пылесос. Xiaomi Jimmy JV51

Bosch BCH3P210

Многие пользователи перестали пользоваться любыми проводными вещами, так как это не очень удобно и иногда даже дискомфорт приносит. именно по этой причине мы советуем присмотреться к вертикальным беспроводным пылесосам, которые отлично справляются с уборкой помещения и при этом предоставляют просто уйму различных бонусов и особенностей. Главное понимать, что у любого вида бытовой техники есть как преимущества, так и недостатки.

Xiaomi Jimmy JV51

Начнем выбор лучшего пылесоса с модели, которая обладает целым рядом преимуществ и, что самое главное, высочайшим качеством. Все же стоит понимать, что пользователь, который покупает пылесос, не планирует менять его, как смартфон или планшет. Такие гаджеты служат очень долго, по пять-десять лет, так что внимание стоит обязательно обращать именно на качество. В этом плане BOSCH BCH3P210 очень крутая модель, ведь производитель предоставляет потенциальному покупателю действительно отличное качество продукции и данный пылесос будет радовать вас качественной работой даже спустя много лет. Это, пожалуй, главное преимущество модели, на которую точно стоит обратить свое внимание.Конечно, есть и дополнительные преимущества, которые тоже играют пользователю на руку. Начнем с того, что у пылесоса довольно удобная ручка, которая позволяет без какого-либо труда работать на разных поверхностях, уровнях и задачах. Также у продукта имеется несколько насадок, которые позволяют убирать мусор и пыль с разных поверхностей и даже в тех местах, до которых добраться обычной насадкой почти нереально. Добавляем сюда приличную автономность, качественный корпус и прочность конструкции. Получается очень даже крутой продукт за разумные деньги, который отлично справляется с уборкой помещения.

Dyson V11 Absolute Extra

Конечно, когда речь заходит про любую современную электронику, то сразу вспоминаешь компанию Xiaomi, которая довольно длительное время находится на современном рынке и при этом отлично справляется с производством буквально всего, о чем можно только подумать. С пылесосами вертикального типа у компании тоже очень хорошо все, так как модель Xiaomi Jimmy JV52 буквально сметали с полок на момент релиза. Все дело в том, что производитель делает крайне доступные продукты и они отлично справляются с уборкой, а зачем пользователю что-то большее? Вот с этой моделью так и получилось - потенциальный покупатель понимает, что с моделью Xiaomi Jimmy JV52 он получит качественную уборку за разумные деньги. Так зачем переплачивать?Стоит сказать, что данный пылесос работает на одном заряде батареи всего тридцать минут, впрочем, как и большинство моделей на рынке. За это время вполне можно убрать большую квартиру, если работать быстро, но в большинстве ситуаций при площади свыше 50 метров пользователю нужно будет подзаряжать устройство для того, чтобы убрать все помещение и все поверхности. Благо, зарядка достаточно быстрая и долго ждать у розетки не придется. За свои деньги это отличное решение, но нужно понимать, что хорошие модели стоят примерно одинаково, а значит, вы выбираете больше по бренду, чем по характеристикам.

Philips FC6728/01 SpeedPro Aqua

Естественно, когда речь заходит о дорогой и качественной технике, то мы сразу думаем о продукции именно этой компании, так как она делает действительно крутые продукты и за их качество можно не переживать. Конечно, за высокое качество и производительность стоит отдавать большие деньги, но в целом это вовсе не значит, что техника компании слишком уж дорогая. Наоборот, модель Dyson V11 Absolute Extra является достаточно ярким примером того, что производитель может вполне выпускать относительно доступные модели, которые точно не дороже основных конкурентов по рынку. При этом, конечно же, качество пылесоса вовсе не проигрывает конкурентам, что тоже очень важно.В плане производительности этот пылесос можно вполне назвать отличным решением, так как производитель понимает, что для уборки нужна мощность. При этом в комплекте с гаджетом идет просто масса насадок, которые позволяют работать практически в любых условиях. Отличный гаджет на все случаи жизни, который проработает очень много времени, при этом будет приносить только удовольствие и радость от уборки. Минус, правда, тоже имеется - это крайне дорогой пылесос, примерно в четыре раза дороже, чем любая модель из тех, что описаны выше. Стоит ли переплачивать такие деньги? Это уже будет решать потенциальный покупатель.

Bissell 17132 (Crosswave)

Также стоит обязательно обратить внимание на пылесос от компании Philips, который при довольно низкой стоимости, относительно некоторых конкурентов, конечно же, обладает всеми необходимыми возможностями и технологиями. Для начала стоит понять, что в комплекте с устройством тоже идет достаточно много различных насадок, которые позволяют без труда работать с любыми поверхностями, условиями и углами, куда иногда обычный пылесос не может подобраться. В этом плане модель действительно крутая, особенно если вы планируете убирать большие площади. Дело в том, что производитель заявляет о 50 минутах уборки, чего хватит даже на очень большую квартиру.Естественно, при выборе такого рода пылесоса стоит учитывать тот момент, что он действительно удобен, но обладает некоторыми недостатками. Например, нужно понимать, что 50 минут - это работа на минимальной мощности, который достаточно для уборки пыли с паркета, ламината и прочих ровных поверхностей. Если же вы решите убрать пыль из ковра, да еще и на максимальной мощности, то, конечно же, время автономной работы сократится. С другой стороны, это проблема абсолютно всех моделей этой категории - другие пылесосы-конкуренты тоже работают не шибко долго. Но их времени автономной работы будет предостаточно, чтобы убрать практически любую квартиру.

Если пользователю крайне важно получить длительное время автономной работы, что весьма понятно на самом деле, ведь уборка обычно занимает не пять и не десять минут, то стоит обязательно обратить внимание на модель пылесоса Bissell 17132 (Crosswave). Это действительно очень качественное решение, которое тоже идет в комплекте со сразу несколькими насадками для разных задач и целей. Производитель предоставляет пользователю отличную возможность пылесосить и при этом не думать про кабели, различные неприятные вещи и дискомфорт, вы просто берете гаджет в руку и отправляетесь убирать. Благо, время автономной работы позволяет не переживать о том, что вам не хватит заряда батареи.В характеристиках этого пылесоса указано, что пользователь может убирать примерно 45 минут, но это работа на минимальной мощности. При работе на максимальной мощности у пользователя гораздо больше потребление энергии, так что и длительность работы уменьшается в разы. С другой стороны, благодаря большой мощности пылесос убирает всю пыль и грязь за один заход, так что одного заряда батареи хватит на достаточно длительное время, особенно если вы не планируете убирать сто квадратных метров за один заход, да еще и с коврами. Модель отличная и стоит вполне разумных денег, так что советуем присмотреться.