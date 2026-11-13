Обзор Hisense HSSC07A. Пароочиститель и пылесос 2 в 1

Сегодня детально рассмотрим моющий пылесос Hisense HSSC07A , совмещающий в себе функции пароочистителя и пылесоса, позволяя проводить глубокую очистку паром, тщательную гигиеничную уборку разных типов поверхностей, включая ковры, плитку, постельное белье. Устройство поддерживает четыре режима работы для быстрой и деликатной уборки. Оно одним нажатием включает поток пара для естественной дезинфекции полов, твердых поверхностей и тканей без использования бытовой химии.

Принцип работы заключается в подаче пара из бойлера и одновременное засасывание грязи насадкой. За счет этого пар под давлением размягчает и смывает въевшиеся загрязнения, а всасывание очищает поверхность от мусора и просушивает его. При обработке текстиля, например обивки мягкой мебели, ковров, матрасов в отличие от обычных пылесосов проходит глубокая чистка текстиля.

Выполнен, изучаемый пылесос, в компактных габаритах. Его можно будет без проблем хранить в шкафу или кладовке. Корпус весит не больше 5 килограммов. Удобный форм-фактор, позволяющий легко переносить его из комнаты в комнату или между этажами. Для этого не верхней части корпуса предусмотрена ручка с удобным хватом. Справа и слева от нее расположены емкости для чистой объемом 1800 мл и грязной воды 1000 мл. Эта модель позволяет использовать безопасно не только дистиллированную воду, а обычную водопроводную, заметно сократив расходы на эксплуатацию.

Для работы помимо воды потребуется подключение к розетке. Длина его 5 метров и тут изначально продумали вопрос удобства его разматывания для начала уборки и сматывания после завершения. Использование же питания от розетки, избавляет от капризных аккумуляторов и необходимости их зарядки. Также подобный тип питания лучше себя показывает в длительной эксплуатации, обеспечивая стабильную и продолжительную работу спустя несколько лет без необходимости обращения в сервисный центр и без покупки сменных аккумуляторов.

Мощность 1500 Вт. Оснащен Hisense HSSC07A инверторным двигателем с высокой мощностью всасывания. Обеспечивается быстрый нагрев и интенсивная подача пара. При этом устройство поддерживает сразу четыре режима работы. Среди них подача горячей воды для удаления липких загрязнений и повседневной уборки, а также режим «Пар» для самых проблемных участков и проведения дезинфекции без использования химии.

Щетка для затирки – используется для глубокой очистки затирки в ванной комнате и плиточных швов.

Скребок – используется для удаления жвачек, наклеек и воска.

Точечная насадка – для проведения уборки в щелях, узких местах и углах.

Универсальная щетка – для ежедневной уборки полов, обивки и других поверхностей.

В комплекте с паровым пылесосом идут сразу четыре насадки, оптимизированные и используется под разные типы задач. Установка и съем просты, а длина шланга в 190 сантиметров даст свободу перемещения во время проведения уборки. В комплекте идут следующие насадки:Такой набор позволяет эффективно работать с разными типами поверхностей. Подушки, матрасы, мягкая мебель и даже автомобильные сидения. Подаем горячую воду, прорабатывает загрязнение и всасывает грязную воду в емкость. Отдельные насадки для узких и труднодоступных участков, швов плитки на кухне, ванной, туалете.

Отдельного упоминания заслуживает функция Steam IQ, это программа самоочистки. Для этого необходимо закрыть комплектной крышкой щетку и запустить программу с панели управления. Пылесос сам промоет систему трубок, предотвратив возникновение неприятных запахов и оставив устройство чистым и готовым к следующей эксплуатации.