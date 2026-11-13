Обзор Hisense HSSC07A. Пароочиститель и пылесос 2 в 1

Принцип работы заключается в подаче пара из бойлера и одновременное засасывание грязи насадкой. За счет этого пар под давлением размягчает и смывает въевшиеся загрязнения, а всасывание очищает поверхность от мусора и просушивает его. При обработке текстиля, например обивки мягкой мебели, ковров, матрасов в отличие от обычных пылесосов проходит глубокая чистка текстиля.
Выполнен, изучаемый пылесос, в компактных габаритах. Его можно будет без проблем хранить в шкафу или кладовке. Корпус весит не больше 5 килограммов. Удобный форм-фактор, позволяющий легко переносить его из комнаты в комнату или между этажами. Для этого не верхней части корпуса предусмотрена ручка с удобным хватом. Справа и слева от нее расположены емкости для чистой объемом 1800 мл и грязной воды 1000 мл. Эта модель позволяет использовать безопасно не только дистиллированную воду, а обычную водопроводную, заметно сократив расходы на эксплуатацию.
Для работы помимо воды потребуется подключение к розетке. Длина его 5 метров и тут изначально продумали вопрос удобства его разматывания для начала уборки и сматывания после завершения. Использование же питания от розетки, избавляет от капризных аккумуляторов и необходимости их зарядки. Также подобный тип питания лучше себя показывает в длительной эксплуатации, обеспечивая стабильную и продолжительную работу спустя несколько лет без необходимости обращения в сервисный центр и без покупки сменных аккумуляторов.
Мощность 1500 Вт. Оснащен Hisense HSSC07A инверторным двигателем с высокой мощностью всасывания. Обеспечивается быстрый нагрев и интенсивная подача пара. При этом устройство поддерживает сразу четыре режима работы. Среди них подача горячей воды для удаления липких загрязнений и повседневной уборки, а также режим «Пар» для самых проблемных участков и проведения дезинфекции без использования химии.
В комплекте с паровым пылесосом идут сразу четыре насадки, оптимизированные и используется под разные типы задач. Установка и съем просты, а длина шланга в 190 сантиметров даст свободу перемещения во время проведения уборки. В комплекте идут следующие насадки:
Отдельного упоминания заслуживает функция Steam IQ, это программа самоочистки. Для этого необходимо закрыть комплектной крышкой щетку и запустить программу с панели управления. Пылесос сам промоет систему трубок, предотвратив возникновение неприятных запахов и оставив устройство чистым и готовым к следующей эксплуатации.
Как итог, можно убрать все одним устройством. Но важно понимать, что он не заменяет собой вертикальный пылесос для обычной уборки полов, его зона ответственности локальные загрязнения, мягкая мебель, матрасы, ковры, кухня, сантехника.