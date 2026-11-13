Обзор Hisense HSSC07A. Пароочиститель и пылесос 2 в 1

Сегодня детально рассмотрим моющий пылесос Hisense HSSC07A, совмещающий в себе функции пароочистителя и пылесоса, позволяя проводить глубокую очистку паром, тщательную гигиеничную уборку разных типов поверхностей, включая ковры, плитку, постельное белье. Устройство поддерживает четыре режима работы для быстрой и деликатной уборки. Оно одним нажатием включает поток пара для естественной дезинфекции полов, твердых поверхностей и тканей без использования бытовой химии.

Обзор Hisense HSSC07A

Принцип работы заключается в подаче пара из бойлера и одновременное засасывание грязи насадкой. За счет этого пар под давлением размягчает и смывает въевшиеся загрязнения, а всасывание очищает поверхность от мусора и просушивает его. При обработке текстиля, например обивки мягкой мебели, ковров, матрасов в отличие от обычных пылесосов проходит глубокая чистка текстиля.

Обзор Hisense HSSC07A

Выполнен, изучаемый пылесос, в компактных габаритах. Его можно будет без проблем хранить в шкафу или кладовке. Корпус весит не больше 5 килограммов. Удобный форм-фактор, позволяющий легко переносить его из комнаты в комнату или между этажами. Для этого не верхней части корпуса предусмотрена ручка с удобным хватом. Справа и слева от нее расположены емкости для чистой объемом 1800 мл и грязной воды 1000 мл. Эта модель позволяет использовать безопасно не только дистиллированную воду, а обычную водопроводную, заметно сократив расходы на эксплуатацию.

Обзор Hisense HSSC07A

Для работы помимо воды потребуется подключение к розетке. Длина его 5 метров и тут изначально продумали вопрос удобства его разматывания для начала уборки и сматывания после завершения. Использование же питания от розетки, избавляет от капризных аккумуляторов и необходимости их зарядки. Также подобный тип питания лучше себя показывает в длительной эксплуатации, обеспечивая стабильную и продолжительную работу спустя несколько лет без необходимости обращения в сервисный центр и без покупки сменных аккумуляторов.

Обзор Hisense HSSC07A

Мощность 1500 Вт. Оснащен Hisense HSSC07A инверторным двигателем с высокой мощностью всасывания. Обеспечивается быстрый нагрев и интенсивная подача пара. При этом устройство поддерживает сразу четыре режима работы. Среди них подача горячей воды для удаления липких загрязнений и повседневной уборки, а также режим «Пар» для самых проблемных участков и проведения дезинфекции без использования химии.

Обзор Hisense HSSC07A

В комплекте с паровым пылесосом идут сразу четыре насадки, оптимизированные и используется под разные типы задач. Установка и съем просты, а длина шланга в 190 сантиметров даст свободу перемещения во время проведения уборки. В комплекте идут следующие насадки:
  • Щетка для затирки – используется для глубокой очистки затирки в ванной комнате и плиточных швов.
  • Скребок – используется для удаления жвачек, наклеек и воска.
  • Точечная насадка – для проведения уборки в щелях, узких местах и углах.
  • Универсальная щетка – для ежедневной уборки полов, обивки и других поверхностей.
Такой набор позволяет эффективно работать с разными типами поверхностей. Подушки, матрасы, мягкая мебель и даже автомобильные сидения. Подаем горячую воду, прорабатывает загрязнение и всасывает грязную воду в емкость. Отдельные насадки для узких и труднодоступных участков, швов плитки на кухне, ванной, туалете.

Обзор Hisense HSSC07A

Отдельного упоминания заслуживает функция Steam IQ, это программа самоочистки. Для этого необходимо закрыть комплектной крышкой щетку и запустить программу с панели управления. Пылесос сам промоет систему трубок, предотвратив возникновение неприятных запахов и оставив устройство чистым и готовым к следующей эксплуатации.

Обзор Hisense HSSC07A

Как итог, можно убрать все одним устройством. Но важно понимать, что он не заменяет собой вертикальный пылесос для обычной уборки полов, его зона ответственности локальные загрязнения, мягкая мебель, матрасы, ковры, кухня, сантехника.

Hisense HSSC07A – станет отличным выбором в качестве дополнительного устройства в экосистеме дома, дополнив вертикальный пылесос или робот-пылесос, особенно для семей с детьми, домашними животными или аллергиками. Это надежное устройство для поддержания чистоты в доме с высокой мощностью, циклонной системой всасывания, фильтрующей системой с фильтрами класса L и M, четырьмя режимами работы, набором комплектных насадок для любых задач, компактными габаритами, встроенной системой самоочистки.
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