Luckfox представила 4К-монитор в портативном формате

Китайская компания Luckfox, широко известная прежде всего своими платами и наборами для разработки, расширила ассортимент, представив два новых портативных сенсорных монитора с диагональю 16 дюймов и разрешением 4K (3840х2400 пикселей) и 2K (2560х1600 пикселей). Старшая модель с разрешением 4K оснащена IPS-матрицей с шагом пикселя 0,0897 мм и частотой обновления 120 Гц, а также поддержкой HDR. Максимальная яркость составляет 350 кд/м2, углы обзора достигают 178°, что характерно для стандартных IPS-панелей. А сенсорный ввод реализован через закалённое стекло с поддержкой 10 одновременных касаний.

Для подключения предусмотрены Mini HDMI и USB Type-C для передачи изображения, а также отдельный USB-интерфейс, ещё присутствуют разъём 3,5 мм для наушников и встроенные Hi-Fi-динамики. Более доступная версия с разрешением 2K сохранила IPS-матрицу, поддержку HDR и 10-точечный сенсорный ввод, но получила повышенную частоту обновления 165 Гц. Модель комплектуется тем же магнитным чехлом и поддерживает подключение к различным устройствам, включая ПК и смартфоны с полноценным USB Type-C, а также одноплатные системы вроде Raspberry Pi и Jetson. Довольно интересные решения на самом деле, тем более, что производитель из Китая ранее радовал потребителей достаточно низкой стоимостью финальной продукции. Так что пользователям, которым нужен портативный монитор для работы или развлечений в дороге, такое устройство точно понравится.