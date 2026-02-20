Luckfox представила 4К-монитор в портативном формате

Для подключения предусмотрены Mini HDMI и USB Type-C для передачи изображения, а также отдельный USB-интерфейс, ещё присутствуют разъём 3,5 мм для наушников и встроенные Hi-Fi-динамики. Более доступная версия с разрешением 2K сохранила IPS-матрицу, поддержку HDR и 10-точечный сенсорный ввод, но получила повышенную частоту обновления 165 Гц. Модель комплектуется тем же магнитным чехлом и поддерживает подключение к различным устройствам, включая ПК и смартфоны с полноценным USB Type-C, а также одноплатные системы вроде Raspberry Pi и Jetson. Довольно интересные решения на самом деле, тем более, что производитель из Китая ранее радовал потребителей достаточно низкой стоимостью финальной продукции. Так что пользователям, которым нужен портативный монитор для работы или развлечений в дороге, такое устройство точно понравится.