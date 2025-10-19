Люксовый смартфон Vertu Agent Q оценен от 5100 евро

Компания Vertu объявила о выпуске смартфона Agent Q, который будет продаваться только в известном лондонском магазине Harrods. Новинку оснастили 6,02-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Supreme, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5565 мАч, поддержкой 65-Вт проводной быстрой зарядки, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX906 и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим приближением), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, двумя стереодинамиками с поддержкой DTS:X Ultra, чипом аппаратного шифрования, клавишей Ruby Talk для доступа к ИИ-функциям, различными вариантами отделками вплоть до крокодиловой кожи и швейцарским шарниром с 320 собранными вручную компонентами для доступна к SIM-карте.