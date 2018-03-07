M-HORSE Pure 3 показали на MWC 2018

Буквально пару месяцев назад мы делали обзор на мобильный телефон M-HORSE Pure 1, и он оказался очень интересным продуктом. Благодаря невысокой стоимости и привлекательному дизайну, а так же производительной начинке и дисплею, мы назвали гаджет лучшим решением за свои деньги. Теперь компания анонсировала на выставке MWC свою новинку — M-HORSE Pure 3.Внутри этого смартфона установлен процессор MediaTek 6763, он же Helio P23, и это самый доступный смартфон на рынке с данной моделью системы-на-чипе. Помимо этого, гаджет может похвастаться дисплеем с соотношением сторон 18:9, у него шикарный дизайн, две камеры на передней и тыльной панели, плюс объемная батарея и прочие мелкие радости. При стоимости в 150 долларов — шикарное решение для того, кто хочет получить максимум за эту сумму.