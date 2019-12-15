ММО игра с открытым миром для смартфонов Android и iOS

Игра Black Desert решила попробовать свои силы на мобильных платформах.

Игра вышла на Android с iOS, сохранив свои особенности и графику, но в меньшем масштабе. Разработчики оставили подробный редактор героя, который позволит детально настроить внешность.

Также игра может похвастаться отличной графикой, для мобильных платформ.

ММО игра также выделяется динамической боевой системой. В остальном игроков ждет привычная многопользовательская онлайн-игра в открытом мире с квестами.

Black Desert Mobile уже доступна для скачивания в App Store и Google Play.