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iPhone 18 Pro получил медленную память

Смартфоны iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в прошлом году впервые получили вариант с накопителем на 2 ТБ. Соответственно, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max сохранили четыре конфигурации памяти — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Однако тип используемой флеш-памяти изменился. В видео на BiliBili автор Homolab сравнил два экземпляра iPhone 18 Pro Max — с накопителями на 512 ГБ и 1 ТБ. По данным тестов, модели с накопителями на 256 и 512 ГБ используют TLC-память, где на каждую ячейку приходится 3 бита информации. При этом версии на 1 и 2 ТБ оснащены QLC-памятью, способной хранить 4 бита на ячейку. QLC известна более низкой скоростью работы, поэтому Apple использовала быструю SLC-кэш-память с 1 битом на ячейку, за которой следует TLC-кэш, а уже затем основной массив QLC-памяти.

Такая схема хорошо работает до тех пор, пока не заканчивается доступный кэш. В ходе тестов SLC-кэш обеспечивал скорость последовательной записи до 3000 МБ/сек, но после его заполнения смартфон начинает записывать данные в TLC-кэш, который работает медленнее, но всё ещё обеспечивает достойные 578 МБ/сек. А когда заполняются оба уровня кэш-памяти, запись переключается непосредственно на QLC-накопитель, где скорость падает до 79,4 МБ/сек с периодическими просадками до 25,6 МБ/сек. При этом речь идёт о практически пустом накопителе, когда объём SLC-кэша составляет 250 ГБ, но по мере заполнения накопителя размер кэша уменьшается. При использовании 60% доступного пространства SLC-кэш сокращается всего до 58 ГБ.
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