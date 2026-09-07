Samsung Exynos 2700 засветился в Geekbench

Новые показатели также согласуются с ранее опубликованными данными о конфигурации кристалла. Exynos 2700 якобы получит 10-ядерную архитектуру по схеме 1+4+1+4. Один кластер состоит из одного ядра Arm C1-Ultra и четырёх ядер C1-Pro, а второй включает одно ядро C2-Ultra и четыре ядра C2-Pro. Такое сочетание ядер разных поколений, судя по всему, является попыткой Samsung одновременно добиться высокой пиковой производительности и более эффективной работы при длительных нагрузках. За графику, как ожидается, будет отвечать GPU Xclipse 970. Также процессору приписывают отдельный NPU для выполнения задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве и поддержку оперативной памяти LPDDR6. Но, конечно, на данный момент это просто слухи.