Samsung Exynos 2700 засветился в Geekbench

Первые результаты тестирования будущего флагманского процессора Samsung Exynos 2700 начали появляться в сети — они дают первое представление о том, чего можно ожидать от чипа, который, предположительно, станет основой серии Galaxy S27 в следующем году. В Geekbench 6.7.1 процессор Exynos 2700 набрал 4328 баллов в однопоточном тесте и 14 00 баллов в многопоточном. Для сравнения, опубликованная в апреле запись в Geekbench 6.6.0 демонстрировала значительно более низкие показатели — 2603 и 10350 баллов соответственно. Однако напрямую сопоставлять эти результаты нельзя, поскольку использовались разные версии Geekbench, а новый образец процессора, вероятно, находится на более зрелой стадии разработки.

Новые показатели также согласуются с ранее опубликованными данными о конфигурации кристалла. Exynos 2700 якобы получит 10-ядерную архитектуру по схеме 1+4+1+4. Один кластер состоит из одного ядра Arm C1-Ultra и четырёх ядер C1-Pro, а второй включает одно ядро C2-Ultra и четыре ядра C2-Pro. Такое сочетание ядер разных поколений, судя по всему, является попыткой Samsung одновременно добиться высокой пиковой производительности и более эффективной работы при длительных нагрузках. За графику, как ожидается, будет отвечать GPU Xclipse 970. Также процессору приписывают отдельный NPU для выполнения задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве и поддержку оперативной памяти LPDDR6. Но, конечно, на данный момент это просто слухи.
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