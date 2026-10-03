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Samsung Galaxy S26 Ultra подорожал до 2150 евро

Компания Samsung повысила цены на флагманские смартфоны серии Galaxy S26, хотя обычно к осени актуальная линейка Galaxy S значительно дешевела. Например, топовая модель Ultra в конфигурации с 1 ТБ выросла в цене аж на 230 евро и теперь стоит 2150 евро. Остальные модели подорожали на 100-200 евро. Теперь базовый Galaxy S26 с 256 ГБ стоит 1100 евро, а 1100 евро вместо прежних 1000 евро. Версия с 512 ГБ памяти подорожала с 1200 до 1300 евро, а Galaxy S26+ – 1350 евро.

Напомним, что Galaxy S26 Ultra оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy с максимальной частотой 4,74 ГГц, 6,9-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120:1440 точек, кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой стилуса S Pen, тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратный оптический зум) и 50 Мп (10-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 12 Мп с поддержкой автофокуса, 12 ГБ ОЗУ, от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, корпусом толщиной 7,9 мм и массой 214 граммов, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
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