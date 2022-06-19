MOONDROP выпускает клавиатуру DASH HiFi с встроенным ЦАП-усилителем

Представлена уникальная клавиатура MOONDROP DASH HiFi для меломанов и любителей ПК. "Звук постукивания по клавиатуре с качеством HiFi" — говорит о своей клавиатуре компания MOONDROP.

MOONDROP DASH оснащен встроенным высокопроизводительным ЦАП-усилителем. Новинка предлагает полную кастомизацию и горячую замену клавиш и переключателей. Клавиатура MOONDROP DASH HiFi отличается компактной раскладкой в форм-факторе 75%. В нем используется литой корпус из алюминия. Колпачки для клавиш выполнены в стиле ретро. Клавиатура будет использовать собственный эксклюзивный переключатель MOONDROP, какой не сообщается.

Сама плата также поддерживается в качестве USB-концентратора.

Стоимость MOONDROP DASH HiFi не раскрыта.
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