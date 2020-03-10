MSI GeForce GTX 1650 поражает размерами

Довольно часто при сборке компьютера пользователь понимает, что в его корпус просто не помещается видеокарта, к примеру, так как под нее не хватает высоты или ширины корпуса. Теперь в продажу поступит видеокарта MSI GeForce GTX 1650, которая выглядит очень привлекательно и при это обладает максимально компактным корпусом. Низкий профиль видеокарты позволяет не переживать о том, что она не влезет в ваш корпус или что она будет мешать установке других компонентов системы. Нет, это достаточно мощное решение, которое при своих размерах способно удовлетворить потребности большинства потенциальных покупателей, для которых очень важен именно размер продукта. Пока что цену для отечественного рынка никто не знает, будем ждать информацию по этому поводу.