MSI GeForce GTX 1650 поражает размерами

2020-03-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI GeForce GTX 1650; [60]
Довольно часто при сборке компьютера пользователь понимает, что в его корпус просто не помещается видеокарта, к примеру, так как под нее не хватает высоты или ширины корпуса. Теперь в продажу поступит видеокарта MSI GeForce GTX 1650, которая выглядит очень привлекательно и при это обладает максимально компактным корпусом. Низкий профиль видеокарты позволяет не переживать о том, что она не влезет в ваш корпус или что она будет мешать установке других компонентов системы. Нет, это достаточно мощное решение, которое при своих размерах способно удовлетворить потребности большинства потенциальных покупателей, для которых очень важен именно размер продукта. Пока что цену для отечественного рынка никто не знает, будем ждать информацию по этому поводу.


Комментарии и отзывы MSI GeForce GTX 1650
Обзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестамиОбзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестами
Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камеройОбзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой
Лучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2 8/128GBЛучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2 8/128GB
Обзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWSОбзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWS
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Microsoft раскрыла некоторые характерист...
Microsoft раскрыла некоторые характеристКомпания Microsoft, в новой публикации в блоге рассказала больше подробностей о характеристиках приставки...
Взгляните на Need for Speed: Underground...
Взгляните на Need for Speed: UndergroundС использованием трассировки лучей старая всеми любимая игра Need for Speed: Underground выглядит очень р...
Модный дизайн от Vivo Y12...
Модный дизайн от Vivo Y12Компания Vivo выпустила красочный и модный смартфон для молодежной публике под названием Vivo Y12. В ха...
Смартфон Poco X2 представлен официально...
Смартфон Poco X2 представлен официальноКак и было обещано, сегодня в Индии был представлен смартфон Poco X2, пришедший на смену бестселлеру Poco...
Xbox Series X обзаведется портами...
Xbox Series X обзаведется портамиДлительное время на просторах интернета обсуждали новость о скором выходе в свет консоли Xbox Series X, к...
Портативный монитор ASUS ZenScreen MB16A...
Портативный монитор ASUS ZenScreen MB16AКомпания ASUS представила портативный монитор ZenScreen MB16ACE, который получил 15,6-дюймовую IPS-панель...
NVIDIA GTC 2020 пройдет в онлайне-режиме...
NVIDIA GTC 2020 пройдет в онлайне-режимеNVIDIA GTC 2020 должен был пройти с 22 по 26 марта в Сан-Хосе. Но как и многие мероприятия которые должны...
Lenovo выпускает два игровых монитора...
Lenovo выпускает два игровых монитораКомпания Lenovo объявила о выпуске двух новых мониторов. Они представляют игровой сегмент. ...
Xiaomi Mi 10 и его технические характер...
Xiaomi Mi 10 и его технические характерКомпания Xiaomi выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Xiaomi Mi 10. В х...
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспров...
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспровКомпания HIPER не так давно пополнила линейку TWS-наушников новыми HIPER TWS Brise. Это недорогая модель,...
Смартфон Realme X50 засветился в базе бе...
Смартфон Realme X50 засветился в базе беАвторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился результатами тестирования смартфона Realme X50 в бенчмар...
Marvel анонсировала мобильную RPG игру п...
Marvel анонсировала мобильную RPG игру пMarvel анонсировала мобильную RPG игру под названием Future Revolution. ...
Обзор Artplays X4 (P4J-387b). Геймпад с ассиметричными стиками для Sony PlayStation 4 ProОбзор Artplays X4 (P4J-387b). Геймпад с ассиметричными стиками для Sony PlayStation 4 Pro
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A71Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A71
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A50s. Старый хит с улучшенной камеройОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A50s. Старый хит с улучшенной камерой
Обзор HARPER HDT2-2030. Многофункциональный цифровой TV-тюнерОбзор HARPER HDT2-2030. Многофункциональный цифровой TV-тюнер
Обзор плюсов и минусов Huawei Mate 30 Pro. Лучший камерофон на рынкеОбзор плюсов и минусов Huawei Mate 30 Pro. Лучший камерофон на рынке
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor