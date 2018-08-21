MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio получила огромную печатную плату

Компания MSI пополнила ассортимент видеокарт Nvidia нового поколения четырьмя моделями. Речь идет о семействах Duke и Gaming. Итак, все новинки оснащены массивными кулерами Tri-Frozr с тремя вентиляторами. Карты GeForce RTX 2080 Gaming X Trio и GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio не отличаются внешне, имеют одинаковые системы охлаждения, печатную плату длиной 327 мм, а также два разъема дополнительного питания в случае с младшей моделью (8+8) и три – у старшей (8+8+6). GeForce RTX 2080 Duke OC и GeForce RTX 2080 Ti Duke OC выглядят одинаково, имеют печатные платы длиной 314 мм, а также используют два разъема питания: 8+6 и 8+8, соответственно. Частотные формулы и остальные подробности пока не указываются.