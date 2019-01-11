MSI Gungnir 100 выглядит крайне привлекательно

Компания MSI представила много интересных решений на выставке CES 2019. Конечно, производитель работает исключительно в сторону геймеров и предоставляем им лучшее из того, что вообще можно найти на рынке. Например, компания показала новый корпус для сборки игровой системы под названием MSI Gungnir 100, который позволит вам установить даже самую громоздкую видеокарту — максимальная ее длина может составлять 400 миллиметров, то есть 40 сантиметров. На текущий момент таких видеокарт просто нет — максимум, который можно найти на рынке, составляет 35 сантиметров. Зато у вас точно будет пространство с запасом для того, чтобы спокойно собирать свой компьютер мечты и даже не думать о каких-либо проблемах. Стоимость, к сожалению, не называется.