MSI MPG Sekira 500 смотрится очень стильно

Компания MSI в последнее время очень радует своими корпусами и вообще продуктами, которые связаны с игровыми ПК. В этот раз компания выпустила довольно неплохую линейку корпусов MSI MPG Sekira 500, которая состоит из трех моделей и выглядит крайне привлекательно. Для многих пользователей это будет настоящий подарок, так как стоят новые корпуса не очень дорого, хотя отлично справляются с поставленными задачами. Единственное, что нас смущает в двух моделях из линейки — сплошная панель, которая не дает вентиляторам на фронтальной панели забирать воздух и прогонять его сквозь корпус. Во всем остальном данные модели кажутся весьма продуманными и просторными, а вот про их качество можно будет поговорить немного позже, уже после релиза.