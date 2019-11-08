MSI Optix MAG161 спасет вас в дороге

Некоторое время назад компания ASUS показала портативный монитор и все стали говорить, что в нем нет никакого смысла, что это ненужное устройство. Теперь и MSI решила выпустить такой продукт. Свежая новинка получила название MSI Optix MAG161 и является очень даже полезной вещью. Дело в том, что вы можете брать устройство с собой в дорогу, подключать к нему смартфон и играть с геймпадом в игры, либо же взять еще клавиатуру и работать с текстами или почтой. Это крайне удобно и само по себе устройство очень даже качественно выполнено. Особенно оно будет полезно тем, кто много путешествует и хочет при этом оставаться с большой диагональю. Хотя, с другой стороны, можно же за эти деньги купить планшет и пользоваться теми же функциями.