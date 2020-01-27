MSI Optix MAG322CR создан для геймеров

Официально представлен игровой монитор MSI Optix MAG322CR, который не только выглядит стильно и ярко, но и обладает целым перечнем преимуществ даже в плане характеристик. Стоит сказать, что дизайн, каким бы он интересным не был, в целом не стоит внимания вообще, так как вся красота размещена на тыльной стороне, а ее вы увидите пару раз за все время использования гаджета. А вот характеристики здесь очень даже привлекательные, особенно если вы большой фанат соревновательных игр. Частота обновления монитора достигает 180 Гц, что очень даже достойно по современным меркам и если ваш компьютер сможет выдать такую частоту кадров, то картинка и правда будет более плавная и вы получите гораздо больше удовольствия от игрового процесса.