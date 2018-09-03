MSI P65 Creator создавали для дизайнеров

Компания MSI представила довольно интересный ноутбук под названием MSI P65 Creator, который выглядит очень круто и стильно, но не совсем правильно позиционируется. Дело в том, что компания планирует продавать ноутбук как устройство для дизайнеров, то есть на нем вы будете работать с графикой, анимациями и прочим контентом в этом направлении. Вероятно, для кого-то ноутбук покажется привлекательным, вот только здесь совершенно обычный дисплей с FullHD разрешением и далеко не идеальной передачей цвета. Это значит, что работать с крутыми изображениями вам будет не совсем комфортно, да и толщина корпуса продукта оставляет желать лучшего. Будем надеяться, что хотя бы стоимость гаджета окажется привлекательной, иначе он просто никому не нужен будет. Только дизайн можно похвалить, и то с натяжкой.