MSI анонсировала два 27-ми дюймовых монитора

2020-03-24, Автор - Ramil; Продукт - MSI MAG273 и MAG273R; [19]
MSI представила два новых монитора MAG273 и MAG273R. Оба монитора используют 27 дюймовые IPS панели в бескаркасном исполнении с разрешением Full HD. Частота обновления 144 Гц, а время отклика 1 мс. Модели обеспечивают контрастность 1000: 1 и углы обзора 178°. Мониторы покрывают 98% цвета DCI-P3 и 136% цветовой гаммы SRGB.

Мониторы поддерживают технологию AMD Freesync и поддерживают HDR. MAG273 и MAG273R используют технологию Anti-Flicker и Less Blue Light, для защиты ваших глаз. Из подключений есть: DisplayPort 1.2 и два порта HDMI 2.0. Также есть 2 два порта USB 2.0 Type-A, порт USB 2.0 Type-B и выход для наушников. В отличие от MAG273, который может наклоняться только от -5 ° до 20 °, MAG273R может наклоняться от -5 ° до 20 °, а его высоту можно регулировать.

Оба монитора также поддерживают монтаж VESA 100x100 мм. Информации о цене и наличии не были представлены.

Комментарии и отзывы MSI MAG273 и MAG273R
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