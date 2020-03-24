MSI анонсировала два 27-ми дюймовых монитора

MSI представила два новых монитора MAG273 и MAG273R. Оба монитора используют 27 дюймовые IPS панели в бескаркасном исполнении с разрешением Full HD. Частота обновления 144 Гц, а время отклика 1 мс. Модели обеспечивают контрастность 1000: 1 и углы обзора 178°. Мониторы покрывают 98% цвета DCI-P3 и 136% цветовой гаммы SRGB.

Мониторы поддерживают технологию AMD Freesync и поддерживают HDR. MAG273 и MAG273R используют технологию Anti-Flicker и Less Blue Light, для защиты ваших глаз. Из подключений есть: DisplayPort 1.2 и два порта HDMI 2.0. Также есть 2 два порта USB 2.0 Type-A, порт USB 2.0 Type-B и выход для наушников. В отличие от MAG273, который может наклоняться только от -5 ° до 20 °, MAG273R может наклоняться от -5 ° до 20 °, а его высоту можно регулировать.

Оба монитора также поддерживают монтаж VESA 100x100 мм. Информации о цене и наличии не были представлены.