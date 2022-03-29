MSI анонсировала новые видеокарты GeForce RTX 3090 Ti

Являясь ведущим брендом в области аппаратного обеспечения True Gaming, MSI анонсировала новые видеокарты на базе недавно выпущенного графического процессора NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. SUPRIM, GAMING TRIO и BLACK TRIO составляют серию графических карт MSI GeForce RTX 3090 Ti, самых мощных карт из линейки MSI GeForce RTX 30. Созданные с учетом основных требований MSI, все недавно анонсированные графические карты имеют превосходное охлаждение, оптимизированную конструкцию печатных плат и новейшие компоненты графических карт.

Разработанная для самых требовательных геймеров и создателей контента, GeForce RTX 3090 Ti оснащена рекордными 10 752 ядрами CUDA и может похвастаться мощностью 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP и 320 Tensor-TFLOPs. И он оснащен 24 ГБ самой быстрой памяти GDDR6X 21 Гбит/с, обеспечивающей пропускную способность памяти 1 ТБ/с.

Созданные на базе GeForce RTX 3090 Ti, карты SUPRIM отличаются производительностью, эффективностью и престижем. Охлаждение с помощью TRI FROZR 2S, самой передовой системы воздушного охлаждения MSI, тепло эффективно рассеивается от критически важных компонентов платы с помощью TORX FAN 4.0, до 8 сердечников, ребер управления воздушным потоком и медной базовой пластины. Матовый алюминий на внешней стороне кулера и на задней панели придает армированную эстетику, увеличивая длину карты. RGB Mystic Light переливается миллионами цветов, а множество настраиваемых параметров динамического освещения радуют глаз пользователя. Благодаря Dual BIOS пользователи могут быстро выбрать низкий уровень шума или дополнительную производительность одним щелчком переключателя. Серия MSI GAMING TRIO унаследовала многие проверенные функции линейки с целью обеспечения отличного баланса между производительностью, охлаждением и низким уровнем шума. Лидером является превосходная тепловая конструкция TRI FROZR 2, позволяющая укротить чудовищное энергопотребление GeForce RTX 3090 Ti. Конструкция вентилятора TORX 4.0 с парой лопастей вентилятора, соединенных вместе для направления воздушного потока на радиатор. Большая медная опорная пластина обеспечивает улучшенный отвод тепла для VRAM. Матовая задняя панель не только укрепляет видеокарту, но и обеспечивает пассивное охлаждение с помощью термопрокладок. Закрытая металлическая пластина, препятствующая изгибу, повышает прочность ключевых областей карты. Mystic Light украшает внешнюю часть видеокарты, синхронизируя цвета с остальной частью ПК благодаря Mystic Light Sync и Ambient Link. MSI BLACK TRIO делает линейку MSI GeForce RTX 3090 Ti еще более прочной, сохраняя культовый эстетический вид и впечатляющий тепловой дизайн. Новое дополнение также имеет особенность TORX Fan 4.0 с парами лопастей вентилятора, соединенных вместе внешней связью, образуя обод, который направляет поток воздуха в обновленную систему охлаждения TRI FROZR 2. Усиленная металлическая задняя панель и жесткая промышленная эстетика делают эту видеокарту идеальной для любых задач.
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