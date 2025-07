Inno3D поделилась тестами RTX 5050

Несколько дней назад компания NVIDIA официально представила миру видеокарту GeForce RTX 5050 с 8 ГБ памяти, и некоторые модели уже появились в розничной продаже. Однако пока нет полноценный обзоров или детальных тестов — кроме официальных данных, опубликованных NVIDIA в день анонса. К счастью, компания Inno3D поделилась первыми результатами тестирования, которые дают представление о возможностях этой бюджетной видеокарты стоимостью 249 долларов. По синтетическим тестам RTX 5050 показывает производительность на уровне или даже выше, чем RTX 4060. Например, она лучше проявила себя в Steel Nomad, Port Royal и Fire Strike, хотя немного отстала в Speed Way и Time Spy. Таким образом, по «синтетике» разница с RTX 4060 минимальна и вряд ли заметна для пользователя.

В игровых бенчмарках рассматривались четыре игры — Borderlands 3, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn и Assassin’s Creed: Valhalla. RTX 5050 оказалась быстрее RTX 3060 на 18,5%, но немного уступила RTX 4060 — только в Far Cry 6 показатели сравнялись, а в остальных играх 4060 вырвалась вперёд на несколько кадров. Модель Inno3D с двумя вентиляторами смогла поддерживать частоту до 2,6 ГГц при максимальной температуре графического процессора 65 °С и памяти 66 °С. Энергопотребление достигало 130 Вт, что является верхним лимитом карты. При текущих ценах RTX 4060 на 8 ГБ стоит примерно 299–329 долларов, что почти совпадает с ценой RTX на 5060 8 ГБ. Но новая карта выглядит всё же интереснее из-за поддержки передовых технологий.