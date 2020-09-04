MSI анонсировала видеокарты Gaming Trio и Ventus RTX 30

Компания MSI представила в общей сложности 14 видеокарт линейки Gaming Trio и Ventus. Четыре модели RTX 3090, четыре модели RTX 3080 и шесть моделей RTX 3070.

В серии Gaming Trio, MSI предлагает совершенно новую систему охлаждения с тепловыми трубками Core Pipe, новой конструкцией радиатора и вентиляторами TORX 4.0. Новая система охлаждения позволить повысить разгонный потенциал и обеспечить низкий уровень шума при низких температурах. Будет реализована RGB подсветка. Видеокарты серии RTX 3090 и RTX 3080 Gaming Trio оснащены тремя 8 контактными разъемами, а RTX 3070 Gaming Trio только двумя.

Новые видеокарты получат заводской разгон. Какие частоты предложат модели, на данный момент неизвестно. Осталось дождаться их выхода на рынок.