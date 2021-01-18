MSI анонсировала видеокарты серии GeForce RTX 30 Sea Hawk

MSI GeForce RTX 30 Sea Hawk представлена в вариантах RTX 3090 и RTX 3080. Серия Sea Hawk поставляется с системой жидкостного охлаждения AIO для обеспечения низких температур и разгонного потенциала.

MSI GeForce RTX 30 Sea Hawk имеют двухслотовую конструкцию. Кожух видеокарты выполнен из прочного алюминия, под которым находится радиатор и помпа от ASETEK. Единственный вентилятор Frozr прогоняет воздух через всю плату, так как MSI использовала турбинную конструкцию, как в FE версии.

Сам радиатор имеет размер 240 мм и оснащен двумя вентиляторами MSI Torx Fan 4.0. Металлическая панель обеспечивает пассивное охлаждение и надежностью конструкции. О характеристиках видеокарт на данный момент ничего неизвестно. MSI планирует выпустить обе модели к концу первого квартала.
Комментарии и отзывы MSI GeForce RTX 30 Sea Hawk
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