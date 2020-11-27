MSI готова выпустить видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 SUPRIM X

MSI объявила, что видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 SUPRIM X готовы к запуску.

Обе видеокарты оснащены новой системой охлаждения TRI FROZR 2S - это массивный радиатор с тепловыми трубками, а также три вентилятора TORX 4.0. На бэкплейте изображен логотип компании. Задняя панель оснащена тремя разъемами DisplayPort и одним HDMI портом.

MSI GeForce RTX 3080 и RTX 3090 SUPRIM X оснащены DUAL BIOS (GAMING и SILENT). Для питания видеокарт потребуется блок питания мощностью не менее 750 Вт и три 8-контактных разъема питания GPU. Длина видеокарт 336 мм.

Стоимость моделей компания MSI не раскрывает.
Комментарии и отзывы MSI GeForce RTX 3080 и RTX 3090 SUPRIM X
Обзоры:
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Обзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокартыОбзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Новости:
Видеокарты AMD Radeon RX 6800 и RX 6800 XT подтверждены

Состоялся официальный анонс видеокарт AMD Radeon RX 6000 серии. Новые видеокарты предлагают высокую произ...
3D-карту Sapphire Radeon RX 6800 XT PULSE показали на рендерах

Несколько дней назад компания Sapphire опубликовала первый рендер графического адаптера Radeon RX 6800 XT...
AMD Super Resolution повысит производительность при использовании трассировки лучей

AMD подтвердила, что работает на альтернативой функции DLSS от NVIDIA. Представленные видеокарты серии Ra...
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Выбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIMEВыбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIME
Лучшая электрическая щетка для чистки зубов. Oral-B Vitality 100 CrossActionЛучшая электрическая щетка для чистки зубов. Oral-B Vitality 100 CrossAction
Обзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсоромОбзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсором
Обзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных системОбзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных систем
Китайский регулятор одобрил выход Redmi ...
Китайский регулятор одобрил выход Redmi Китайский регулятор 3С сертифицировал смартфон с кодовым наименованием Xiaomi M2007J22C. Предполагается, ...
Huawei Mate 40 Pro - первый смартфон исп...
Huawei Mate 40 Pro - первый смартфон испКомпания Huawei недавно выпустила флагманские смартфоны серии Huawei Mate 40. Теперь же компания сообщила...
ASUS ROG Phone 3 мобильная игровая платф...
ASUS ROG Phone 3 мобильная игровая платфASUS официально представила свой последний игровой телефон ROG Phone 3, который будет доступен в двух раз...
Google представил новую медиаприставку C...
Google представил новую медиаприставку CПоисковой гигант Google анонсировала новый «Chromecast с Google TV», потоковый ключ, похожий на предыдущи...
Компания Huawei объявила о выпуске Mate ...
Компания Huawei объявила о выпуске Mate 22 октября компания Huawei проведет конференцию по запуску, на которой ожидается первое официальное появл...
Silverstone анонсировала блок питания DA...
Silverstone анонсировала блок питания DASilverstone объявила о выпуске новых блоков питания с поддержкой грядущей серии видеокарт NVIDIA RTX 3000...
Skyworth Q71 с разрешением 8К...
Skyworth Q71 с разрешением 8ККакое-то время назад никто и подумать не мог, что 4К-разрешение будет нормой для большинства пользователе...
Игровой ноутбук Alienware Area-51m получ...
Игровой ноутбук Alienware Area-51m получКомпания Dell представила несколько обновленных игровых десктопов, ноутбуков и мониторов, которые выпуска...
Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition...
Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning EditionКомпания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков недорогой моделью Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Editio...
Смартфон Redmi Note 9 Pro (5G) получил 1...
Смартфон Redmi Note 9 Pro (5G) получил 1Как и было обещано, компания Redmi представила смартфон Note 9 Pro, который оценен в 243 доллара за базов...
Тонкий смартфон Oppo Reno4 Lite вышел в ...
Тонкий смартфон Oppo Reno4 Lite вышел в Китайская компания Oppo дала старт российским продажам среднеуровнего смартфона Reno4 Lite, который выдел...
Realme 7i с квадрокамерой оценен в $200...
Realme 7i с квадрокамерой оценен в $200Бренд Realme представил среднебюджетный смартфон Realme 7i, который будет стоить 200 долларов. Новинка ос...
Обзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний дискОбзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор Roadgid MINI 2 WIFI. Компактный видеорегистратор с дистанционным управлениемОбзор Roadgid MINI 2 WIFI. Компактный видеорегистратор с дистанционным управлением
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариямиОбзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor