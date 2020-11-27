MSI готова выпустить видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 SUPRIM X

MSI объявила, что видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 SUPRIM X готовы к запуску.

Обе видеокарты оснащены новой системой охлаждения TRI FROZR 2S - это массивный радиатор с тепловыми трубками, а также три вентилятора TORX 4.0. На бэкплейте изображен логотип компании. Задняя панель оснащена тремя разъемами DisplayPort и одним HDMI портом.

MSI GeForce RTX 3080 и RTX 3090 SUPRIM X оснащены DUAL BIOS (GAMING и SILENT). Для питания видеокарт потребуется блок питания мощностью не менее 750 Вт и три 8-контактных разъема питания GPU. Длина видеокарт 336 мм.

Стоимость моделей компания MSI не раскрывает.