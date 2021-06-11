MSI перевыпустила GeForce GT 730 за 42 доллара

Рынок видеокарт сейчас находится в таком плохом состоянии, что MSI выпустила новую видеокарту с графическим процессором, которая впервые увидела свет еще в 2014 году. Речь идёт про MSI GeForce GT 730, которая использует графический процессор Kepler с тактовой частотой 902 МГц с 384 ядрами Cuda и 2 ГБ оперативной памяти DDR3 1600 МГц. Это не та видеокарта, которую вы хотите для игр, но она все равно может быть вашим единственным вариантом, если ваш текущий графический процессор вышел из строя, и вам нужно, чтобы ваша система работала. Особенно, если у вас нет встроенной графики, на которую можно было бы вернуться, как в случае, если у вас процессор Intel F-серии или процессор AMD Ryzen. GeForce GT 730 не является мощным графическим процессором, но он также не слишком требователен к вашей системе, потребляя всего 23 Вт энергии, которую он потребляет из слота PCIe, и также имеет пассивное охлаждение, что делает его бесшумным вариантом.

Видеокарта также поддерживает утилиту разгона MSI Afterburner, что довольно дико, учитывая её пассивное охлаждение. Эта карта сейчас доступна только в Японии по цене примерно 42 доллара, но мы можем совсем скоро увидеть модель и в других регионах. Так что если вам нужна дискретная видеокарта, но вы не хотите платить безумные деньги за новую модель, то можно смело посмотреть в сторону более доступных вариантов и приобрести пусть и старую видеокарту, но за адекватные деньги. Ведь майнить на ней нельзя, а значит, стоимость видеокарты расти не будет.