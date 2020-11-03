MSI показала Radeon RX 6800 XT Gaming X TRIO

MSI показала Radeon RX 6800 XT в своем фирменном стиле Gaming X TRIO, общий дизайн и охлаждение, имеет большую схожесть с RTX 3000.
Фотографии были взяты с прямой трансляции презентации, поскольку MSI не публиковала фотографии и других данных на официальном сайте. Radeon RX 6800 XT Gaming X TRIO будет оснащена 4608 CUDA ядрами и 16 ГБ GDDR6 памятью работающую на скорости 16 Гбит/с. На трансляции можно увидеть охлаждения с тремя вентиляторами серии Trio на основе Twinfrozr, и так же два 8-pin разъема для питания видеокарты. Производитель также подтвердил, что он будет выпускать больше нестандартных решений на базе Radeon RX 6800.

Комментарии и отзывы MSI RX 6800 XT Gaming X TRIO
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