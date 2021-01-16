MSI показала видеокарты серии GeForce RTX 3060

MSI анонсировала видеокарты серии GeForce RTX 3060. Как и вся линейки GeForce RTX 30, видеокарты оснащены инновационными технологиями NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast, которые обеспечивают высокую производительность в играх и улучшают качество изображения. В серию GeForce RTX 3060 вошли игровые видеокарты линейки GAMING TRIO, GAMING, VENTUS и AERO ITX. Все карты получили улучшенные охлаждающие характеристики и внешний дизайн.

На данный момент, подробная информация о видеокартах от MSI отсутствует. Мы планируем рассказать о них позднее, когда видеокарты будут официально представлены.