MSI показала видеокарты серии GeForce RTX 3060

MSI анонсировала видеокарты серии GeForce RTX 3060. Как и вся линейки GeForce RTX 30, видеокарты оснащены инновационными технологиями NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast, которые обеспечивают высокую производительность в играх и улучшают качество изображения. В серию GeForce RTX 3060 вошли игровые видеокарты линейки GAMING TRIO, GAMING, VENTUS и AERO ITX. Все карты получили улучшенные охлаждающие характеристики и внешний дизайн.

На данный момент, подробная информация о видеокартах от MSI отсутствует. Мы планируем рассказать о них позднее, когда видеокарты будут официально представлены.
Комментарии и отзывы MSI GeForce RTX 3060
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