MSI представила игровые клавиатуры Vigor GK71 Sonic и GK50

Компания MSI представила две игровые клавиатуры Vigor GK71 Sonic и Vigor GK50.

Vigor GK71 Sonic — это полноразмерная механическая клавиатура с линейными переключателями MSI Sonic Red. Обладая усилием срабатывания 35 г, переключатели MSI Sonic Red обеспечивают плавный и мгновенный отклик. Новинка имеет прозрачную двухслойную конструкцию, которая пропускает свет для яркой и потрясающей RGB-подсветки каждой клавиши. Корпус изготовлен из авиационного алюминиевого сплава для обеспечения оптимальной прочности и надежности. В комплектацию входит эргономичная подставка для запястья. Цена клавиатуры составляет 199 долларов.

Vigor GK50 представляет собой 80% механическую клавиатуру с низкопрофильными переключателями Kalih White в сочетании с восьмиугольными колпачками клавиш и подсветкой MSI Mystic RGB. Тонкий и легкий дизайн дополняет стильный внешний вид игровой клавиатуры Vigor GK50. Модель предлагает миллионы цветов и потрясающую RGB-подсветку для каждой клавиши и различные эффекты. Vigor GK50 поступит в продажу в ближайшее время по цене 84,99 долларов.