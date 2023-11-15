MSI представила компактные видеокарты RTX 4060 AERO

Сегодня компания MSI официально представила сразу две видеокарты в форм-факторе Mini-ITX, расширив модельный ряд RTX 4060. Собственно, обе видеокарты выполнены в дизайне AERO, а этот модельный ряд производителя обычно хорошо продаётся, так как сама по себе линейка создавалась для доступных систем. Более того, видеокарты этой линейки выглядят просто, стильно и без излишних декоративных элементов, но при этом охлаждение реализовано достаточно эффективно и никаких особых проблем с перегревом пользователи явно не заметят. Кроме того, что тоже достаточно важно, обычно видеокарты в данном исполнении продаются по рекомендованным ценам, а не дороже, что для многих потенциальных покупателей является действительно важным моментом, потому что не все готовы переплачивать.

Для реализации качественного и эффективного охлаждения компания использует специальную форму лопастей, которая позволяет создавать мощный поток воздуха и за счёт этого поставлять на радиатор больше холодного воздуха. Правда, нужно понимать, что вентилятор в системе охлаждения всего один, а значит, для создания того самого потока воздуха ему нужно вращаться с приличными оборотами, так что в закрытом корпусе шум вы, вероятно, не услышите, но в целом это не самая тихая на рынке карта. Но это и понятно — если вы хотите сохранить производительность и при этом не давать видеокарте перегреваться, то нужно пожертвовать чем-то. И в данном случае речь идёт про уровень шума вентилятора.
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