MSI представила линейку видеокарт Radeon RX 5500 XT

Линейка новых видеокарт представлена в серии Gaming и Mech, это версии с 8 Гб и 4 Гб. Графические процессоры оснащены 7 нм архитектурой AMD RDNA.

Видеокарты используют новую технологию Power Allocation. Это значит, что графические процессоры потребляют энергию с розетки, а не от материнской плате, это предотвращает возможные проблемы, возникающие с материнской платой.

Видеокарты изготовлены из прочных и качественных материалов. Модели оснащены задней металлической пластиной, с вырезами для отвода тепла. Видеокарты оборудованы вентиляторами Torx 3.0.