MSI представила необычную видеокарту EXPERT

Вчера в рамках презентации CES 2024 компания MSI представила свою новую видеокарту EXPERT, состоит в серии NVIDIA RTX SUPER и обладает уникальным для производителя дизайном корпуса. Суть в том, что для охлаждения видеокарты MSI EXPERT производитель использует алюминиевый декоративный кожух, отказываясь от пластика и придавая более премиальный вид графическому ускорителю. Пока что сложно сказать как данное решение влияет на производительность видеокарты или на её охлаждение, потому что реальных тестов и замеров никто не проводил — даже маркетинговых заявлений нет. Также компания в данном случае использует технологию паровой камеры, которая передаёт тепло к тепловому блоку через крупные тепловые трубы, обеспечивая прямой контакт с графическим процессором и равномерное распределение тепла по всей длине радиатора из алюминия.

Для охлаждения этого компонента MSI использует вентиляторы Zero Frozr, работающие в конфигурации воздушного потока, который ранее был представлен в видеокартах Founders Edition. Суть в том, что вентилятор втягивает холодный воздух, после чего прогоняет его через всю систему и выдувает горячий воздух в задней части корпуса. Это достаточно интересное решение, которое может оказаться даже более эффективным в плане охлаждения, но пока что всё это лишь предположения. Нужно понимать, что для разработки такого формата видеокарты нужно провести множество тестов, а потом сравнить новинку с более классическим исполнением.
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