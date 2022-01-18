MSI представила низкопрофильные игровые клавиатуры Vigor GK71 Sonic и Vigor GK50

Компания MSI анонсировала игровые клавиатуры Vigor GK71 Sonic и Vigor GK50 Low Profile TKL. MSI Vigor GK71 — это полноразмерная механическая клавиатура с линейными переключателями MSI Sonic Red 35 г, полупрозрачными колпачками клавиш и подсветкой MSI Mystic RGB.

Клавиатура оснащена встроенными регуляторами громкости и мультимедиа, а также съемной подставкой для запястий из вспененного материала с эффектом памяти. MSI Vigor GK71 можно будет приобрести исключительно в интернет-магазине MSI в США по цене 119,99 долларов США с февраля 2022 года.

MSI GK50 Low Profile TKL — это 80% механическая клавиатура с низкопрофильными переключателями Kalih White в сочетании с восьмиугольными колпачками клавиш и подсветкой MSI Mystic RGB.

Клавиатура имеет эргономичный плавающий колпачок со съемным кабелем USB Type-C и сумкой на шнурке для транспортировки. Встроенные ножки поддерживают три разных угла: 5°, 8° и 11°, а также противоскользящие накладки для дополнительной поддержки. MSI GK50 Low Profile TKL будет доступен для покупки в Азии и Европе по рекомендованной розничной цене 84,99 долларов США.

Комментарии и отзывы Vigor GK71 Sonic
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