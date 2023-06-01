MSI представила ноутбук Prestige 16 Studio на процессоре Meteor Lake

На выставке Computex 2023 была представлена новая версия ноутбука MSI Prestige 16 Studio, который был выставлен на демонстрации компании вместе с предстоящим процессором Intel 14-го поколения Meteor Lake. MSI уже анонсировала модель Prestige 16 ранее в этом году на выставке CES 2023, но тот вариант оснащён процессором Core i7 поколения Raptor Lake. Версия на Computex 2023, по-видимому, использует предстоящие процессоры Meteor Lake, но на карточке с характеристиками этого не указано — там написано «Последний процессор Intel Core i7» без указания модельного ряда. Prestige 16 оснащается загадочным процессором Intel Core i7 с 22 потоками. Учитывая количество потоков, процессор скорее всего является моделью Meteor Lake с шестью P-ядрами, восемью E-ядрами и двумя E-ядрами внутри одной чиповой плитки.

Только P-ядра поддерживают Hyper-Threading, поэтому у процессора есть 16 ядер и 22 потока. Кроме того, менеджер компании подтверждает, что чип имеет встроенный компонент Movidius VPU для работы с ИИ, что характерно для Meteor Lake. У 16-ядерного процессора частота составляет 3,1 ГГц, но пока неизвестно, является ли это окончательной спецификацией. Естественно, пока что стоимость ноутбука никто не озвучивает, но это явно будет флагманский ноутбук топового уровня, который справляется с поставленными задачами лучше, чем любой другой ноутбук на рынке. Будем надеяться, что грядущие процессоры компании окажутся на самом деле классным решением.