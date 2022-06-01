MSI представила ноутбук Titan GT77

Когда-то MSI Titan был самым производительным игровым ноутбуком компании, с которым по производительности и мощности могли конкурировать только настольные устройства, такие как Alienware Area-51m. Сегодня на пресс-конференции MSIology компания объявила о возвращении линейки Titan. Похоже, что новый Titan GT77 станет одним из самых мощных игровых ноутбуков, которые вы можете купить в этом году (если не самым мощным), включая Intel Core i9-12900HX для настольных ПК и GeForce RTX 3080 Ti от NVIDIA, а также четыре слота для оперативной памяти DDR5-4800 объемом до 128 ГБ. Устройство будет достигать 250 Вт комбинированной подачи питания на процессор и графический процессор с использованием технологии MSI OverBoost.

250 Вт приближается к точке, когда мы ожидаем, что устройству потребуется несколько блоков питания. Но в спецификации, которую представил производитель, указано, что у Titan GT77 есть только один адаптер на 330 Вт. Это бонус к мобильности ноутбука — хотя при таком весе он довольно тяжёлый и носить его на работу каждый день вы точно не захотите. Также ноутбук получил множество интересных решений, включая световую полосу RGB и механическую клавиатуру RGB с переключателями Cherry MX Ultra Low. При этом экран ноутбука работает на частоте 120 Гц с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Конечно, это будет дорогое устройство для тех, кто хочет получить максимум возможностей и не думать о потере мощности с мобильным устройством в любой точке мира.