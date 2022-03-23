MSI представила ноутбуки CreatorPro на базе NVIDIA RTX серии A

MSI, мировой лидер в области компьютерного оборудования, выпустила новое поколение обновленных ноутбуков. В 2022 году MSI переименовала свою линейку ноутбуков в серию CreatorPro. Новая серия не только отвечает потребностям профессиональных отраслей, но и делает общий дизайн более элегантным с чистыми линиями, ускоряя работу бизнеса и отдельных студий благодаря разнообразию вариантов.

Благодаря новейшей профессиональной графике NVIDIA RTX и процессорам Intel Core 12-го поколения ноутбуки CreatorPro теперь способны обеспечивать до 45 % производительности по сравнению с предыдущими моделями. Серия CreatorPro ускоряет рендеринг, чтобы гарантировать большую визуальную точность и вычислительную мощность. Независимо от того, работают ли пользователи с крупномасштабным сложным моделированием, обрабатывают аналитику больших данных, визуализируют архитектурные чертежи или даже просматривают высококачественный контент виртуальной реальности, требующий стабильной частоты кадров. Сертифицированные независимыми поставщиками программного обеспечения и протестированные на самом высоком уровне на соответствие стандартам MIL, ноутбуки MSI позволяют пользователям поднять свою производительность и мобильность на новый уровень.

Новая серия CreatorPro Z предлагает огромный скачок в производительности и сочетает универсальность с элегантным стильным дизайном. Ноутбуки с графическим процессором NVIDIA RTX A5500 идеально подходят для самых сложных задач, требующих дополнительной мощности и универсальных конфигураций. Новые CreatorPro Z16P и CreatorPro Z17 имеют корпус Lunar Grey. Разрешение 16:10 QHD+ и технология True Pixel обеспечивают самые точные и яркие цвета для любого проекта. Кроме того, чтобы повысить универсальность устройств, MSI добавила поддержку пера и сенсорную панель, чтобы сделать их более удобными для пользователя.

MSI раздвинула границы возможного с CreatorPro Z16P, используя эксклюзивную технологию MSI Vapor Chamber Cooler Technology, значительно увеличивающую воздушный поток и эффективность охлаждения. Обе модели MSI предназначены для удаленной работы с длительным временем автономной работы 90 Втч, технологиями Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4.
Комментарии и отзывы MSI CreatorPro
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