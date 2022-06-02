MSI представила ноутбуки с процессорами Intel Alder Lake-HX

MSI выпустила высококлассные ноутбуки Titan GT77, Raider GE77/67, Vector GP76/66 и CreatorPro X17, оснащенные процессорами Intel Alder Lake-HX для энтузиастов.

Новая линейка ноутбуков премиум-класса отличается не только высокой производительностью, но и инновационным набором функций, включая встроенную механическую клавиатуру с переключателями Cherry MX и первый в мире OLED-дисплей QHD с частотой 240 Гц.

Ноутбуки обеспечат первоклассный игровой процесс и сверхэффективное создание контента для самых требовательных к производительности энтузиастов и первоклассных создателей. Эксклюзивная технология MSI OverBoost обеспечит максимальный разгон процессора и графики, а благодаря надежной системе охлаждения ноутбуки будут холодными даже при максимальной нагрузке.

Новинки оснащены дисплеем OLED-дисплей Samsung Display QHD с частотой 240 Гц. Он сочетает в себе высокое разрешение и частоту обновления и обладает всеми преимуществами OLED, включая сверхнизкое время отклика, сверхширокую цветовую гамму и сверхвысокий коэффициент контрастности. Доступность и стоимость ноутбуков компания MSI не раскрыла.

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