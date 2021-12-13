MSI представила обновленную видеокарту GeForce RTX 2060 Ventus с 12 ГБ видеопамяти GDDR6

Компания MSI представила обновленную видеокарту GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти GDDR6, которую NVIDIA официально анонсировала 7 декабря этого года.

Производитель выпустит сразу две модели серии GeForce RTX 2060, это - RTX 2060 12 ГБ Ventus и более разогнанная версия RTX 2060 12 ГБ Ventus OC. Отличаются модели только частотами. В первом случае видеокарта имеет частоту 1650 МГц, а версия OC предлагает частоту в 1710 МГц.

В качестве системы охлаждения MSI GeForce RTX 2060 Ventus 12 ГБ используется конструкция с двумя вентиляторами, радиатор с медными трубками и задняя металлическая пластина. Производитель рекомендует блок питания от 550 Вт. Видеокарты используют только один 8-контактный разъем GPU для подачи питания.

На данный момент производитель не раскрыл цену моделей.
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