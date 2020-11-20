MSI представила премиальные видеокарты Suprim GeForce RTX 30

Буквально недавно мы говорили о том, что крупные производители видеокарт в ближайшем будущем будут достаточно активно выпускать свои собственные решения на основе новых моделей компании NVIDIA, а теперь MSI представила линейку премиальных видеокарт, которые выглядят очень круто и дорого. Здесь и логотип с подсветкой, и достаточно прочный каркас, и отличная система охлаждения. То есть, есть всё, что только нужно потенциальному покупателю, который хочет прямо лучшее решение из всех, что есть на рынке. Да, в данном случае стоимость тоже будет достаточно высокая, но, с другой стороны, если речь идет о флагманских моделях, то она априори не может быть низкой. Тем более при учете того, что на текущий момент найти видеокарту данной серии в целом тяжело.