MSI представила видеокарты Radeon RX 6600 XT GAMING X и MECH 2X

Компания MSI представила видеокарты Radeon RX 6600 XT GAMING X и MECH 2X. Новинки призваны обеспечить высокий FPS в современных играх при разрешении 1080p.

Видеокарты отличаются высокой энергоэффективностью. Они оснащены фирменной системой охлаждения TWIN FROZR 8 с вентиляторами TORX FAN 4.0. Тепловые трубки Core Pipes обеспечивают максимальный контакт с графическим процессором и распределяют тепло по всей длине радиатора. Металлическая задняя панель также обеспечивает эффективное пассивное охлаждение благодаря использованию термопрокладок. Видеокарты используют один 8-контактный разъем GPU. Рекомендуемый блок питания 500 Вт.

Доступность и стоимость видеокарт Radeon RX 6600 XT GAMING X и MECH 2X компания MSI не раскрыла.