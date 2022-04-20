MSI представила видеокарту Radeon RX 6400 AERO ITX

MSI, ведущий производитель оборудования True Gaming, с представила новую графическую карту MSI AMD Radeon RX 6400 AERO ITX. Новая видеокарта предназначена для того, чтобы сделать невероятные игровые возможности с разрешением 1080p для популярных AAA-игр и киберспортивных игр.

Графические карты AMD Radeon RX 6400, построенные на основе высокопроизводительной и энергоэффективной игровой архитектуры AMD RDNA, оснащены технологией памяти AMD Infinity Cache с высокой пропускной способностью и малой задержкой, а также высокоскоростной памятью GDDR6. Они также поддерживают Microsoft Windows 11 и Microsoft DirectX 12 Ultimate, технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) и AMD Radeon Super Resolution (RSR), технологию памяти AMD Smart Access Memory, а также другие расширенные функции, которые обеспечивают визуально потрясающие изображения с высокой частотой обновления. Мощь полноразмерной видеокарты в невероятно маленьком корпусе. В серии MSI Radeon RX 6400 AERO ITX используется один высокопроизводительный вентилятор на компактном радиаторе для рассеивания тепла. Видеокарты AERO ITX отлично подходят для систем малого форм-фактора, подходят практически для любой системы и обеспечивают захватывающий игровой процесс в FullHD.
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