MSI выпускает новые видеокарты Radeon RX MECH 2 Series

MSI сегодня объявляет о выпуске новой серии видеокарт на базе серии Polaris, серия MECH 2 оснащена особенным охлаждением, предлагающим Radeon RX 570 и 580 более высокую частоту ядра и памяти и повышенную производительность в играх.Система охлаждения серии MECH подсвечивается огненным красным свечением, которое просвечивается через пластик, в то время как логотип MSI имеет RGB освещение, с помощью которой можно установит 16,7 миллионов цветов, чтобы соответствовать вашему настроению или стилю системы. Полностью переработанный дизайн печатной платы с расширенным модулями питания с компонентами Military Class 4 обеспечивает более высокую производительность.