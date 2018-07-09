MSI выпустила RX 550

Компания MSI расширила свою линейку бюджетных видеокарт новой моделью RX 550 от AMD. Стоит сказать, что в последнее время видеокарты хотя и стали более доступными, но до прежних цен им еще очень далеко. Да и пользователям не всегда нужна топовая видеокарта, иногда для Доты или чего-то в таком роде хватает и встроенной видеокарты. Теперь вот есть бюджетное решение от популярного бренда, которое позволит вам собрать недорогой компьютер и играть на нем в мультиплеерные игры. Для многих пользователей этого будет предостаточно. Осталось только подождать выхода карт в продажу, после чего можно будет заниматься тестами в играх и говорить о реальной производительности. На данный момент можно лишь сказать, что данная модель стоит 80 евро, то есть примерно 100 долларов в России. Весьма неплохо.