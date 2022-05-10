MSI выпустила Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT

Являясь ведущим брендом в области аппаратного обеспечения True Gaming, MSI с гордостью представляет новую линейку графических карт на базе графических процессоров AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT, обеспечивающих новейшие графические функции и передовую конструкцию печатной платы. и отличная тепловая технология.

Новые видеокарты используют революционную игровую архитектуру AMD RDNA 2, включают в себя оптимизацию процессов и усовершенствования программного и микропрограммного обеспечения, а также предлагают технологию памяти AMD Infinity Cache с высокой пропускной способностью и малой задержкой, а также сверхбыструю память GDDR6 18 Гбит/с. Они также поддерживают Microsoft Windows 11 и Microsoft DirectX 12 Ultimate, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), будущие технологии повышения разрешения AMD FSR 2.0 и AMD Radeon Super Resolution, а также другие расширенные функции, обеспечивающие визуально потрясающие игровые возможности с высокой частотой обновления.

Серия GAMING унаследовала культовые тепловые решения TRI FROZR 2 и TWIN TROZR 8 с конструкцией с тремя и двумя вентиляторами. Ключом к этим кулерам является уникальный TORX FAN 4.0, в котором используются пары лопастей вентилятора, соединенных вместе с помощью звена конструкции внешнего кольца, которое направляет поток воздуха на модернизированный радиатор ниже для максимальной эффективности охлаждения. Большая никелированная медная опорная пластина значительно улучшает отвод тепла для графического процессора и модулей памяти. Конструкция Airflow Control улучшает динамику воздушного потока через радиатор для улучшения тепловых характеристик и более тихой акустики. Кроме того, Mystic Light украшает внешний вид видеокарты.

Серия MECH пополнила семейство несколькими моделями с графическими картами MSI Radeon RX 6750 XT и RX 6650, теперь дополненными знаменитой системой MSI TORX FAN 3.0. Дизайн MECH, ориентированный на производительность, поддерживает все необходимое для выполнения любой задачи, будь то игра или работа. Мощная система охлаждения, усиленная матовая задняя панель и солидный промышленный дизайн делают карту MECH подходящей для любой сборки ПК.
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