MSI выпустила клавиатуру Vigor GK50 Low Profile механического типа

Компания MSI представила клавиатуру Vigor GK50 Low Profile механического типа для любителей компьютерных игр. Предусмотрены переключатели Kailh Low Profile Switches с ходом 3 мм, а также фирменная RGB-подсветка Mystic Light с возможностью индивидуальной настройки кнопок. Заявленный срок службы превышает 50 млн нажатий. Сообщается о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Microsoft Windows. Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB. О стоимости новинки пока не сообщается.