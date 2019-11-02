МТС Smart Line и его функции

Новый смартфон Smart Line от компании МТС , очень интересная новинка, которая включает в себя много завораживающих моментов такие как, в основе гаджета лежит не слишком мощный 4-ядерный процессор MediaTek MT6580. Модель сверхбюджетной категрии. Камера оснащена оптическим сенсором на 5 МП. Энергоснабжение осуществляет батарея на 2000 мАч.Экранная панель смартфона обеспечивает разрешение 960 х 480 пикселей. Размер диагонали дисплея равен 5 дюймам. Обе камеры одинарные. Селфи-камера располагает датчиком на 2 МП. Стоимость новинки составит 3200 рублей.