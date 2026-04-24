МТС открыла продажи смартфонов HUAWEI nova 15 в России

ПАО «МТС» объявила о старте продаж смартфонов серии HUAWEI nova 15. В линейку вошли модели nova 15 и nova 15 Pro, получившие обновлённые камеры, функции на базе искусственного интеллекта и аккумуляторы повышенной ёмкости.По данным компании, на этапе предзаказа 65% спроса пришлось на старшую модель nova 15 Pro, тогда как базовая версия заняла 35%. Самым популярным цветом стал чёрный (42%), а 51% покупателей выбрали конфигурации с памятью 512 ГБ. Общий объём предзаказов оказался втрое выше, чем у предыдущего поколения.

Серия делает акцент на портретной съёмке: в версии Pro используется 50-МП камера с технологией точной цветопередачи. Смартфоны также оснащены батареями до 6500 мА·ч и поддерживают быструю зарядку мощностью до 100 Вт.Стоимость устройств в МТС с учётом скидки начинается от 33 990 рублей за nova 15 и достигает 46 990 рублей за nova 15 Pro.